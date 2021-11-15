Франция изменила нацфлаг: какой цвет оновили

Решение было отчасти эстетическим, так как французский и флаг ЕС развевались рядом друг с другом во многих местах и их цвета совпадали.

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий оттенок на флаге Франции на более темный.

Об этом информирует "Интерфакс.

Французский триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Смена синего на темно-синий больше года оставалась незамеченной, так как об этом не было официально объявлено.

Также издание сообщает, что этот оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение было отчасти эстетическим, так как французский и флаг ЕС развевались рядом друг с другом во многих местах и их цвета совпадали.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел. Решение об изменении цвета французского флага было принято президентом Республики 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

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