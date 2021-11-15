Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: день желательно провести наедине с собой, однако, если нет такой возможности и обязательно нужно идти на работу, желательно относиться к окружающим максимально доброжелательно, даже если объективно они этого не заслуживают. Не стоит никого обижать – ни нечаянно, ни специально – шлейф этого некрасивого поступка может тянуться за человеком долго.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Цвет дня: цвет морской волны.

Камни дня: розовый жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: необходимо избегать серьезных эмоциональных перегрузок – они могут стать причиной болезней сердечно-сосудистой системы. Недуги, давшие о себе знать в этот день, не будут продолжительными, тем не менее необходимо сразу же обратиться к врачу. Хирургическое вмешательство возможно только в том случае, если без него никак нельзя обойтись.

Афоризм дня: "Дух побеждает саблю" (Наполеон I Бонапарт).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: один из лучших дней для заключения брака – он будет долгим и счастливым.

Мистика дня: благоприятны магические действия, использующие силу воды.

Табу дня: пролитая понапрасну вода может стать плохой приметой, предвещающей продолжительное одиночество.

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