Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: день желательно провести наедине с собой, однако, если нет такой возможности и обязательно нужно идти на работу, желательно относиться к окружающим максимально доброжелательно, даже если объективно они этого не заслуживают. Не стоит никого обижать – ни нечаянно, ни специально – шлейф этого некрасивого поступка может тянуться за человеком долго.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Цвет дня: цвет морской волны.
Камни дня: розовый жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: необходимо избегать серьезных эмоциональных перегрузок – они могут стать причиной болезней сердечно-сосудистой системы. Недуги, давшие о себе знать в этот день, не будут продолжительными, тем не менее необходимо сразу же обратиться к врачу. Хирургическое вмешательство возможно только в том случае, если без него никак нельзя обойтись.
Афоризм дня: "Дух побеждает саблю" (Наполеон I Бонапарт).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: один из лучших дней для заключения брака – он будет долгим и счастливым.
Мистика дня: благоприятны магические действия, использующие силу воды.
Табу дня: пролитая понапрасну вода может стать плохой приметой, предвещающей продолжительное одиночество.
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