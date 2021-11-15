15 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

15 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если до заката извиниться перед всеми, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Какой сегодня день

В понедельник, 15 ноября, в мире отмечают Международный день писателей, находящихся в заключении, и Международный день отказа от курения.

В Австрии в этот день празднуют День Святого Леопольда, покровителя Австрии, в Бразилии – День провозглашения Республики Бразилия, в Палестине – День независимости, в Бельгии – национальный праздник Королевства Бельгии, в США и других странах – Международный день отказа от курения, в Японии – Праздник детей – Сити-го-сан.

Памятные даты 15 ноября

1492 — Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы.

1837 – была опубликована система стенографии.

1881 – патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский.

1918 — Началось возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.

1920 — в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 г.

1933 — испытательный рейс совершил первый советский троллейбус ЛК-1.

1934 — В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.

1957 – состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144.

1971 – фирмой Intel был выпущен первый микропроцессор Intel 4004. Фото: wikipedia

Церковный праздник сегодня 15 ноября

15 ноября православная церковь отмечает память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке.

Пигас, Акиндин и Анемподист служили у царя Сапора II. Тайно они проповедовали христианство, но правитель узнал это, когда начал гонения на христиан. Их судили, пытали, но они не отреклись от своей веры. Люди видели их страдания, присоединились к ним и поверили во Христа. Царь не смог добиться своего, потому всех казнил.

Что нельзя делать в этот день

15 ноября не стоит ехать в дальний путь. Наши предки считали, что день лучше провести со своей семьей.

Не выясняйте отношения, не встречайтесь со своими недоброжелателями или недругами, можно спровоцировать еще больший конфликт.

Фото: wikipedia

Приметы на 15 ноября

Что в этот день загадаешь – то скоро и сбудется.

Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – толку от нее не будет никакой.

Бездорожье на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

Снегири кричат ​​– скоро морозы наступят.

Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.

Небо облаками затянуто – к оттепели.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Именины 15 ноября

День ангела (именины) сегодня, 15 ноября, отмечают: Доминика, Константин.

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