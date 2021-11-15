Соблазнительная Надя Дорофеева в бикини игриво выпятила ягодицы

Артистка похвасталась стройной фигурой.

Украинская певица Надя Дорофеева решила порадовать своих фанатов горячим контентом.

Артистка недавно ездила отдыхать. В частности, Надя делилась разнообразными фотографиями из отпуска, впрочем, она продолжает и дальше их публиковать. К слову, отвечая на вопросы своей поклонницы, звезда показала довольно пикантное фото.

Надя Дорофеева в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

На снимке исполнительница в фиолетовом бикини плавает в водоеме и демонстрирует свои упругие ягодицы. Пляжный наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру звезды. У Нади спортивное и подтянутое телосложение.

Кстати, хоть и не видно, что ей написали поклонники, но они однозначно засыпали ее комплиментами в частных сообщениях.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку