Спокуслива Надя Дорофєєва у бікіні грайливо випнула сіднички

Артистка похизувалась стрункою фігурою.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила потішити своїх фанів гарячим контентом.

Так, артистка нещодавно їздила відпочивати. Зокрема, Надя ділилася різноманітними світлинами з відпустки, втім, вона продовжує й далі їх публікувати. До слова, відповідаючи на запитання своєї шанувальниці, зірка показала доволі пікантне фото.

Надя Дорофєєва у бікіні / instagram.com/nadyadorofeeva

На знімку виконавиця у фіолетовому бікіні плаває у водоймі та демонструє свої пружні сіднички. Пляжне вбрання неабияк підкреслило струнку фігуру зірки. Так, у Наді спортивна та підтягнута статура.

До слова, хоч і не видно, що їй написали шанувальники, та вони однозначно засипали її компліментами у приватних повідомленнях.

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