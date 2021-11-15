НАТО готове до будь-яких дій Росії біля кордонів України — Столтенберг

У НАТО уважно спостерігають за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни ситуації.

Про це він заявив в ефірі телеканалу HBO у програмі "Axios on HBO".

"Ми уважно спостерігаємо за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", — сказав він.

Він підкреслив, що Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвичайна військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.

У Москві заявили, що вони "мають право збирати війська там, де хочуть".

Читайте також:

На білорусько-польському кордоні загинули десантники, а Росія може планувати вторгнення до України

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання