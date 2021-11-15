НАТО готове до будь-яких дій Росії біля кордонів України — Столтенберг

У НАТО уважно спостерігають за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни ситуації.
Про це він заявив в ефірі телеканалу HBO у програмі "Axios on HBO".
"Ми уважно спостерігаємо за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", — сказав він.
Він підкреслив, що Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.
Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвичайна військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.
У Москві заявили, що вони "мають право збирати війська там, де хочуть".
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