Народні прикмети, обряди і звичаї 16 листопада

Якщо в листопаді з'явилися комарі — зима буде теплою.

16 листопада віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвiтера, i Аїфала, диякона, оновлення храму Великомученика Георгiя в Лiддi, мучеників Атика, Агапiя, Євдоксiя, Катерiя, Істукарiя, Пактовiя, Никтополiона та воїнів їх, преподобного Акепсима, преподобної Снандулiї.

16 листопада: церковне свято

Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в перському місті Наесоні. Паства гаряче любила святителя за його подвижницьке життя і невтомні пастирські труди. Цар Сапор звелів розшукувати і страчувати християнське духовенство, був схоплений і єпископ Акепсим, який в той час був вісімдесятилітнім старцем. Його привели в місто Арбелу, де єпископ став перед судом Ардаха – жерця бога сонця. Святий старець відмовився принести жертву перським богам. За це його жорстоко побили і кинули до темниці, куди на наступний день після найтяжчих катувань були кинуті сімдесятилітній пресвітер Йосиф і диякон Аїфал. Три роки святих тримали в кайданах, морили голодом і спрагою.

В храм бога вогню, що знаходився неподалік від Арбели, прибув цар Сапор, який забажав бачити трьох святих мучеників. Знеможені покриті гнійними ранами, святі постали перед царем і на його вимогу знову твердо відмовилися приносити жертву ідолам. Святому єпископу відсікли голову, а пресвітера і диякона відправили в місто і там побили камінням.

Страта пресвітера Йосифа продовжувалась декілька годин. Біля місця страти була поставлена варта, щоб християни не взяли тіла святого мученика. На четверту ніч над містом пронісся сильний ураган блискавка вбила варту, вітер розкидав камені, і тіло святого Йосифа щезло.

Диякон Аїфал був відведений в селище Патріас і там був побитий камінням. Християни таємно поховали його тіло, на могилі святого виросло дерево, плоди котрого приносили зцілення.

16 листопада: народні традиції

Раніше цього дня на Русі було заведено ласувати замороженими ягодами, наприклад, брусницею, журавлиною. З них варили кисіль, додавали їх в здобу і інші страви.

16 листопада багато дівчата починали ткати або прясти. У кожній хаті стояла прядка. Нитки робили не тільки з овечої вовни, а й з льону.

16 листопада: українські народні прикмети

Якщо в листопаді з'явилися комарі — зима буде теплою.

Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

Бурхливий листопад — на сувору зиму.

Після листопадових заморозків грудневий мороз.

16 листопада: що варто зробити

Раніше 16 листопада зверталися до знахарів, щоб гарантовано зняти пристріт.

16 листопада: що не варто робити

Давні слов’яни вірили, що в цей день на землю спускається нечиста сила, ходить біля людей і дивиться на те, хто і як живе. Тому не рекомендували без особливої потреби залишати житло, ходити в людні місця, сваритися з кимось і відправлятися в далеку дорогу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання