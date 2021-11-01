Таропрогноз на листопад 2021: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають зрозуміти, куди рухатися далі.

Карти Таро - давня система для ворожіння майбутнього, яка набула особливої популярності протягом останніх десятиліть. Вона дозволяє дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на найближчий місяць - листопада 2021 року.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Туз жезлів"

Ця карта - апофеоз стихії вогню у картах Таро. Вона свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий погляд на життя та певні авантюри. Тому вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати, куди рухатися далі, зіткнутися з правдою лицем до лиця, проявляти ініціативу в любові, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, бути охопленим радісним збудженням, пристрасно ставитися до життя.

Також йдеться про почуття новизни і щось нове та незвичне. Масть жезлів пов'язана з енергією та дією, тому ця карта означає якісь дії у зовнішньому світі, які пов'язані з отриманням результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні ідеї, але й дає енергію, щоб втілити їх у життя.

Зараз ви стоїте на порозі великих можливостей або цікавих відкриттів. Тому краще взяти ситуацію під контроль і проявити свої ділові якості. Також ця карта уособлює момент, коли потрібно довіряти свої інстинктам.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Король жезлів"

Ця карта говорить про владу, самовпевненість, життєву силу, драматизм. Вона свідчить про майстерність і мистецтво, театральність і харизму, бажання до самореалізації, ризик, який базується на інтуїції, бажання бути у центрі уваги, відсутність скромності, щедрість та великодушність.

Зараз ви наповнені живою енергією, яку буде вносити у будь-яку справу. Також йдеться про харизматичного та талановитого лідера. Також вам потрібно вчитися на своїх помилках, дізнаватися межі своїх можливостей і розвивати нові уміння. Завдяки цьому розумінню ви зможете просунутися вперед. Вам потрібно поглянути на себе збоку, можливо, й не до кінця об'єктивно. До того ж настав час йти на ризик, бо ви отримали знання та впевненість у собі. Поверніться обличчям до людей, але йдіть своїм шляхом.

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Скоро ви здобудете професіоналізм у власній справі та зможете виконувати великі проєкти, а для досягнення результату потрібно сподіватися тільки на себе. Ваші оригінальні знайдуть підтримку.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Трійка мечів"

Ця карта свідчить про розчарування, розуміння суті проблеми, тріумф логіки над емоціями, певний розрив, відчуття внутрішнього болю, усвідомлення важкої правди, рішення, яке ухвалене всупереч почуттям, погане ставлення оточення, обман близької людини, сильні ревнощі, бажання робити боляче іншим людям.

Зараз потрібно бути абсолютно чесним з собою, слід з ясною головою зрозуміти суть проблеми, а тоді розв'язати її, але для цього потрібне самовладання. Врятувати вас зараз можуть стара добра логіка та раціональне мислення. Якщо ви її спокійно роздивитесь, поспілкуєтесь з оточенням, то зрозумієте, що подібні ситуації переживає чимало людей. Тільки так можна дійти до кращого розуміння себе і оточення.

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