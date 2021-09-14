Містичні руни: як ворожити на давній абетці

Кожна з рун має символічне значення.

Давні традиції рунічної магії приховані в далекому минулому, але практика прочитання рун переживає новий пік популярності.

Руни або як їх ще називають - рунічне письмо - це система священної писемності, яка побутувала в Скандинавії, Германії та Британії до настання розвитого Середньовіччя. Часто рунічний алфавіт за першими шести знаками називають футарком. Розрізняють Старший Футарк та Молодший Футарк. В XX столітті руни отримали "друге народження", ставши предметом як академічного вивчення, так і зацікавлення у езотеричних колах. Зауважимо, що руни висікалися на камені, дереві або металі. Рунописи наносилися на зброю та прикраси як захисні амулети.

Додамо, що кожна з рун має символічне значення. Наприклад, їх можна використовувати для ворожіння або ефективного інструменту для медитації.

Руни: походження та історія

Старогерманське слово runa вперше з'являється у готському перекладі Біблії, зокрема, в IV столітті нашої ери та означає "таємниця". У Скандинавії цей термін має ще й інше значення - знаки для письма. Проте досі невідомо, коли та як руни з'явилися. Лише приблизно можна сказати, що вони виникли в період між 200-700 роками н.е.

Рунічні написи були теж віднайдені в Україні. Серед них — рунічний напис старшим футарком на наконечнику списа, віднайдений на Волині і датований бл. 4 ст. (міграція готів), а також рунічні написи епохи вікінгів (варягів) з острова Березань у гирлі Дніпра.

Руни: міфи та легенди

Згідно з "Старшою Еддою", Одін - верховний бог зі скандинавської міфології в якості добровільної жертви самому собі, пробитий власним списом, дев'ять днів та дев'ять ночей висів на світовому дереві. Після цього він втамував спрагу священним медом і отримав руни - носії мудрості та священного знання. Тому Одіна вважають батьком чарів, керманичем рун та богом мудрості. Саме він нібито передав знання про руни людям.

Руни і зв'язок з деревами

Для давніх германців і скандинавів руни були своєрідними, живими, наповненими силою, істотами. Вікінги віри, що будь-яке явище природи володіє духом, до якого можна звернутися. Руни, бувши знаками цих сил, можуть допомогти з'єднатися зі світом природи. Мовляв, особливе ефективне використання рун, які представляють тис або березу. Зазначимо, що кожний рунічний знак пов'язаний з певною рослиною або деревом як і кельтське письмо оґам.

Руни: ворожіння

Як і в випадку з картами Таро чи іншими способами для ворожіння, руни не можуть дати кінцевої відповіді на події майбутнього, вони лише підказують загальну лінію поведінки і дають свіжий погляд на ситуацію. Через нескінченні можливості для трактування, які дають підказки навіть витягнувши одну руну, може допомогти вам пролити світло на речі і отримати підґрунтя для роздумів. Ваше ворожіння може стати більш ефективним, якщо ви пред тим як радитися з рунами, зосередите свої думки на певній проблемі, а потім запитаєте пояснення у рун. В міру того, як буде збільшуватися ваше знайомство з рунами, таке ворожіння допоможе вам отримати швидку інформацію від всесвіту про ситуацію загалом.

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Як карти Таро, чимало рун у перевернутому вигляді, мають інше значення, ніж в прямому. Наприклад, одна з рун означає духовне багатство, але в перевернутому вона свідчить про те, що ви маєте остерігатися матеріальних втрат або зниження професійного статусу. Не забувайте про ці обставини, адже значення рун може бути потрактоване неправильно.

Люди віками використовували руни як засіб для з'ясування майбутнього. Враховуючи складні значення, які приписують кожному з 24 символів, звернення до рун за порадою в складних ситуаціях є хорошим способом отримати свіжий погляд на речі.

Руни пропонують більше поради, ніж чітку інструкцію, що робити далі. Але вони й можуть запропонувати вам рішення, які ви пропустили. Центральним принципом інтерпретації ворожіння на рунах є ваша можливість спиратися не тільки на знання, але й на інтуїцію. Сама підсвідомість може вам підказати можливі варіанти на поставлене запитання.

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