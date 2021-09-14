Кельтський календар дерев-2021: місяць виноградної лози

Місяць виноградної лози розпочався 1 вересня і завершиться він 29 вересня.

Календар — ритм, що являє собою вираження внутрішніх особливостей, якими одна культура відрізняється від іншої. Природно, що ставлення до часу всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Однак календар є не тільки ритмом часу, але й ритмічною пам'яттю людства. Найдавніші з календарів, такі як сонячний календар Стародавнього Єгипту або сонячно-місячний календар Вавилону з їх періодично повторюваними циклами релігійних свят, завжди мати на меті — бути надійними хранителями пам'яті про те, що лежало в першооснові кожної з культур.

Кельтський календар друїдів: що це

Кельтські друїди, тобто жерці, не намагалися прочитати долю за зірками; вони пов'язували народження людей з певними деревами. У них була глибоку повагу до дерев, наприклад, вони попросили вибачення у дерева, яке вони зрубали. Так само як знаки зодіаку, окремі дерева представляють характеристики людей, що народилися в цей період. Письменник Роберт Грейвс зробив своєрідну реконструкцію кельтського календаря на основі міфів та легенд, проте це більш езотеричний, ніж науковий календар. Назви місяців і їх порядок був узятий з алфавіту Дерев - оґаму. Ґрунтуючись на магічній характеристиці дерев і періодах, відповідних кожному дереву, був складений гороскоп дерев, який ще називають гороскопом кельтів або друїдів.

Місяць виноградної лози: традиції та звичаї

Десяте дерево кельтського календаря друїдів - виноградна лоза під час збору врожаю. Хоча й історично виноградна лоза не росла в Британії, вона представляє важливий мотив у мистецтві бронзового віку. Тому не виключено, що міфологічні племена богині Дану, принесли з собою на північ не лише узор з виноградного листя, але й саму лозу. В Британії вона добре родила на кількох схованих від вітру південних схилах.

Оскільки в дикій природі в Британії виноградна лоза не росте, її заміняли ожиною, адже вона дозріває у приблизно той же час, що і виноградна лоза, вона має схожу форму листя і колір, а вино з ожини - доволі міцне.

Цікаво, що у кельтських країнах існувало табу на вживання ожини, хоча це корисна та поживна ягода. В Британії подібну заборону пояснювали феями. На Мальорці це табу пояснювали, що зі стебел ожини сплели вінок Ісуса Христа, а її ягоди - це краплі крові Христової. Іноді навіть кажуть, що її ягоди - отруйні. У Девонширі - одному з регіонів Британії їсти ягоди ожини можна лише після того, як закінчиться вересень, бо до того кажуть, що цими ягодами володіє диявол.

Тим часом виноградна лоза була присвячена фракійському богові Діонісу і єгипетському Осірісу, а узор з золотої лози був один з головних прикрас в Єрусалимському храмі. Езотерики вважають, що це - дерево радості, веселощів та гніву. На цей період припадає осіннє рівнодення, яке язичники називають Мабон.

Кельтський місяць виноградної лози: що варто зробити

пекти пироги з ожиною;

залишати волосся на кущах ягід з думками про родючість природи;

уявляти чудове майбутнє;

прикрашати оселю виноградом;

загадувати бажання, куштуючи виноград;

підіймати листя, що падає та загадуйте бажання;

покласти виноградну кісточку у келих червоного вина та випийте його в ніч повні, щоб привабити багатство;

прив'язати стрічки на дерева та загадуйте бажання.

Читайте також:

Давні кельтські традиції відновлюють на Закарпатті

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання