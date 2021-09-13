Таропрогноз на 13-19 вересня: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють досягнути своїх мрій.

Карти Таро спілкуються з ним підсвідомим через символи та знаки, тому вони приваблюють людей різних професій, з різних країн та різної віри. Відомий психіатр Карт Густав Юнг визнавав, що у картах Таро зашифровані архетипи, які близькі усім людям.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 13-19 вересня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта свідчить про прозорливість, експансію, дослідження та усвідомленість. Вона говорить про досягнення вершин, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, рух за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння суті своєї роботи тощо.

Ця карта підказує про важливість розвитку творчості у стосунках. Зараз ви ніби стоїте на вершині пагорба і оглядаєте все довкола. Ви подолали певний етап, тому зараз у вас є шанс подивитися вперед, перед тим як обрати новий шлях.

Настав час подумати про те, що вам потрібно, а від чого слід позбутися. Проте - ця карта - не про ризик, а про те, що слід створити план і зібрати інформацію про те, куди рухатися далі. Застосуйте свої знання про стосунки та покажіть іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви вирушаєте у велику авантюру, але частину вигоди ви маєте віддати іншим.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз пентаклів"

Ця карта розповідає про винагороду, процвітання, родючість, реалізм. Вона підказує про практичні досягнення, результати, яких можна торкнутися, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя і багатства, занурення у реальний світ.

Матеріалізм допоможе вам досягнути успіху та отримати користь зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно створювати надійні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Сфокусуйтеся на отриманих результатах та використовуйте ваші практичні знання і вміння заради себе та свого майбутнього. Ця карта символізує нові починання, практичні, приземлені і дуже доступні результати. Починайте діяти уже зараз, щоб їх досягнути.

Ця карта також передвіщає появу засобів для успішної реалізації будь-якого проєкту. Прийміть це та насолоджуйтеся вашим щастям.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення своїх планів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас, слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчиться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Також читайте Таропрогноз на вересень: що карти нам віщують

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