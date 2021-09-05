Таропрогноз на вересень: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають нам відкрити шлях далі.

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на вересень - від езотерикині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання на вересень-2021

Карта місяця "Туз жезлів"

Ця карта свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий підхід, оригінальність, авантюру. Вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати правильний шлях, зіткнутися віч-на-віч з фактами, проявити ініціативу у коханні, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, пристрасно ставитися до життя.

Ця карта говорить про почуття здивування та новизни при вигляді чогось дуже нового та незвичного. Також вона позначає активну дію у зовнішньому світі, яка направлена на отримання результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні думки, але й енергію, щоб втілити їх у життя.

Ви захоплені духом підприємництва - це може бути творча ідея, яка прошмигнула у вашій голові або не вимовний оптимізм, який дасть поштовх сміливим діям. На підході - відкриття великих можливостей або несподівані події.

Таропрогноз на роботу та кар’єру на вересень-2021

Карта місяця "Дев'ятка кубків"

Ця карта свідчить про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Вона переконує, що скоро мрії стануть реальністю. Але потрібно пам'ятати про відповідальність за свої бажання, бо слід усвідомлювати, що ви хочете насправді. Занадто часто ми бажаємо одне, а отримуємо інше, то виявляється, що ми хотіли зовсім інше.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будьте обережні, якщо довго грітися у промінні власної слави, то можна відштовхнути оточення або викликати сильну заздрість. Не йдіть за власними слабкостями.

Але загалом всі шанси для успіху на вашому боці, тому мрії можуть стати реальністю, адже "курчат по осені рахують".

Таропрогноз на фінанси на вересень-2021

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта свідчить про силу волі, чесність, сміливість, ривок вперед, контроль над почуттями та думками, погоню за двома зайцями, вибір правильного шляху, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, заняття місце керівника, а також духовні пошуки.

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Ця карта каже, що ключем до успіху може стати тільки сильна самомотивація або впертість. Ви самі доб'єтесь бажаного або зустрінете людину, яка стане уособлювати ці почуття. Також вона може вказувати на конфлікт інтересів у вашому житті, причиною якого є ви самі. Проте водночас ви досягнули такого рівня, що можете у своїх рішеннях повністю спиратися на власні переконання і не слухати інших.

Ви доб'єтеся успіху у будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на шляху. Пам'ятайте про відчуття часу і контролю за ходом подій для отримання бажаного, тому не дозволяйте успіху видиратися з ваших рук.

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