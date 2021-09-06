Три знаки, у яких сьогодні можливі проблеми з психікою

День темної — зловісної — енергетики, яка може мати негативний вплив на психіку. Не варто дивуватися, якщо протягом дня людину опановують неприємні — аж до манії — почуття і відчуття, від яких практично неможливо буде позбутися. Однак як то кажуть, хто попереджений, той озброєний — знаючи про цю особливість нинішнього дня, легко уникнути неприємностей — треба просто перечекати, поки все стане на своє місце, а це станеться вже наступного дня.

Сьогодні, 6 вересня, проблеми з психікою можуть виникнути у представників всіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо уважними до свого внутрішнього стану.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки і в більш енергетично позитивні дні здатні впадати в депресію, доходячи до самої глибини цього малоприємного стану, але сьогодні вони перевершать самі себе — заб'ються в свою «мушлю» і побояться висунути назовні ніс. Їм буде здаватися, що всі навколо бажають їм зла, а в такому стані і до манії переслідування недалеко. Найкращий спосіб уникнути негативних емоцій — залишитися вдома і зайнятися тим, що приносить винятково приємні емоції — наприклад, своїм хобі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які часто заганяють свої переживання глибоко всередину, це може відгукнутися нинішнім — непростим — днем. Представникам знака не варто дивуватися, якщо зовсім несподівано для себе вони сьогодні дізнаються, що таке галюцинації — їм може привидітися що завгодно, до того ж, відбудеться це, що називається, на тверезу голову — без застосування заборонених препаратів, алкоголю і підвищеної температури. Оскільки йдеться про тимчасове явище, лякатися його не слід, вже завтра від видінь не залишиться і сліду.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, що мають рухому психіку і тому легко переходять від ейфорії до розпачу і назад, можуть постраждати від так званих панічних атак. Їх буде накривати сильний і зовсім невмотивований страх, який представники знака відчують, як на моральному, так і на фізичному рівні — думки про те, що з ними — просто зараз! — має статися щось погане, будуть супроводжуватися посиленим серцебиттям, холодним потом і неможливістю дихати. Якщо такі напади будуть повторюватися, необхідно звернутися до лікаря.

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