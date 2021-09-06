52-річна Надія Матвєєва у бікіні шокувала фігурою

Знаменитість приголомшила виглядом.
Українська телеведуча Надія Матвєєва шокувала юзерів своєю фігурою.
52-річна знаменитість полетіла на Кіпр, звідки показала декілька пляжних кадрів. Зірка продемонструвала підтягнуте тіло у барвистому бікіні, стоячи на камінні на тлі моря. Так, Надія похизувалася сталевим пресом та стрункими ніжками.
"Осінь на Кіпрі прекрасна! Мені подобаються кам'янисті природні пірси на пляжах Паралімні. Синьова води і ніжність сонця! А ви віддаєте перевагу піску, гальці або камінню поруч з морем?" – написала вона.
Ошелешені фанати ледь не втратили дар мови від вигляду кумирки. У коментарях юзери засипали Матвєєву компліментами.
- Як тростиночка на вітрі. Така струнка
- На Кіпрі прекрасні ви! Маєте карколомний вигляд, браво
- Надія, маєте суперовий вигляд!
- Форма – вогонь
Нагадаємо, раніше 52-річна Надія Матвєєва у мініспідниці похизувалася стрункими ніжками. Зірка поділилася своїм улюбленим захопленням.
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