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52-річна Надія Матвєєва у бікіні шокувала фігурою

52-річна Надія Матвєєва у бікіні шокувала фігурою

Надія Матвєєва / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Знаменитість приголомшила виглядом.

Українська телеведуча Надія Матвєєва шокувала юзерів своєю фігурою.

52-річна знаменитість полетіла на Кіпр, звідки показала декілька пляжних кадрів. Зірка продемонструвала підтягнуте тіло у барвистому бікіні, стоячи на камінні на тлі моря. Так, Надія похизувалася сталевим пресом та стрункими ніжками.

Надія Матвєєва у бікіні / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва у бікіні / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Осінь на Кіпрі прекрасна! Мені подобаються кам'янисті природні пірси на пляжах Паралімні. Синьова води і ніжність сонця! А ви віддаєте перевагу піску, гальці або камінню поруч з морем?" – написала вона.

Надія Матвєєва у бікіні / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надія Матвєєва у бікіні / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ошелешені фанати ледь не втратили дар мови від вигляду кумирки. У коментарях юзери засипали Матвєєву компліментами.

  • Як тростиночка на вітрі. Така струнка
  • На Кіпрі прекрасні ви! Маєте карколомний вигляд, браво
  • Надія, маєте суперовий вигляд!
  • Форма – вогонь

Нагадаємо, раніше 52-річна Надія Матвєєва у мініспідниці похизувалася стрункими ніжками. Зірка поділилася своїм улюбленим захопленням.

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