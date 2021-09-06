В Афганістані відновив обслуговування внутрішніх рейсів аеропорт Кабула

Міжнародні рейси аеропорт як і раніше не обслуговує.

Аеропорт афганської столиці — Кабула — поновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів.

Про це інформує Associated Press.

При цьому державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала рейси в три афганські провінції.

Але міжнародні рейси аеропорт як і раніше не обслуговує.

Катар і Туреччина допомагають прийшли до влади в Афганістані бойовикам з руху "Талібан" в налагодженні роботи столичного аеропорту.

Нагадаємо, після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопило всі великі міста Афганістану, в тому числі і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

Нагадаємо:

Напередодні в "Талібан" заявили про захоплення непідконтрольною провінції Панджшер . Водночас сили опору цю інформацію заперечують.

. Водночас сили опору цю інформацію заперечують. У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення в результаті стрілянини в повітря, яку відкрили таліби в ніч на суботу, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

Новини світу: 17 людей загинули через стрілянину в Кабулі, а десятки жінок вийшли на акцію протесту

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