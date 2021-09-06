В Афганистане возобновил обслуживание внутренних рейсов аэропорт Кабула

Международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.

Аэропорт афганской столицы - Кабула - возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов.

Об этом информирует Associated Press.

При этом государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила рейсы в три афганские провинции.

Но международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.

Катар и Турция помогают пришедшим к власти в Афганистане боевикам из движения "Талибан" в налаживании работы столичного аэропорта.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и покинули страну до 31 августа.

Напомним:

Накануне в "Талибане" заявили о захвате неподконтрольной провинции Панджшер . В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают.

. В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают. В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.

Новости мира: 17 человек погибли из-за стрельбы в Кабуле, а десятки женщин вышли на акцию протеста

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