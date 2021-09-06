Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют заглянуть в будущее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 Декабрь рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Близнецам нужно добавить страсти.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря 2020 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка кубков"

Время праздновать маленькие победы. В отношениях можно наконец расслабиться. На работе запланируйте положительный следующую неделю.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Умеренность"

Ищите баланс. В отношениях стоит уравновесить эмоциональность и интеллектуальность. На работе подумает над планами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях нужно проявить больше страсти. В движении по карьерной лестнице проявите динамизм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Повешенный"

Все меняется. В отношениях позаботьтесь о защите. В рабочих вызовах остерегайтесь плохих людей.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит бороться с тем, что вы не можете преодолеть. В отношениях не стоит искать причины для ссор. Действуйте осторожно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди — новые открытия. Время освежить ваши отношения. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет больно. В любви спрячьте свое сердце. На работе стоит стиснуть зубы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди — много соблазнов. В отношениях вам решать, стоит ли им поддаться. На работе ожидайте новые испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Ожидайте, что правда вылезет на поверхность. В отношениях поработайте над комплексами, а на работе — со страхами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа уже близко. В отношениях необходимо бороться за то, во что вы вырыто. На работе вас ждет успех.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте сексуальности. А на работе — драйва.

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