Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют заглянуть в будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 Декабрь рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Близнецам нужно добавить страсти.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря 2020 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка кубков"
Время праздновать маленькие победы. В отношениях можно наконец расслабиться. На работе запланируйте положительный следующую неделю.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Умеренность"
Ищите баланс. В отношениях стоит уравновесить эмоциональность и интеллектуальность. На работе подумает над планами.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях нужно проявить больше страсти. В движении по карьерной лестнице проявите динамизм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Повешенный"
Все меняется. В отношениях позаботьтесь о защите. В рабочих вызовах остерегайтесь плохих людей.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит бороться с тем, что вы не можете преодолеть. В отношениях не стоит искать причины для ссор. Действуйте осторожно на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — новые открытия. Время освежить ваши отношения. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет больно. В любви спрячьте свое сердце. На работе стоит стиснуть зубы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Впереди — много соблазнов. В отношениях вам решать, стоит ли им поддаться. На работе ожидайте новые испытания.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Луна"
Ожидайте, что правда вылезет на поверхность. В отношениях поработайте над комплексами, а на работе — со страхами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победа уже близко. В отношениях необходимо бороться за то, во что вы вырыто. На работе вас ждет успех.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте сексуальности. А на работе — драйва.
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