Угрозы Зеленскому: СБУ задержала подозреваемого

Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств

Служба безопасности Украины получила сообщение с угрозами первым лицам государства. Подозреваемого уже задержали.

Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, — пишет РБК-Украина.

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок", — заметил он.

Он уточнил, что злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. "Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", — сказал представитель спецслужбы.

Также читайте Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Также источник издания в правоохранительных органах рассказал, что угрозы касались, в частности, президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее нардеп от "Европейской солидарности" София Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий организовали видеотрансляцию, в котором резко раскритиковали манеру общения президента Зеленского с ветеранами, которые приехали к поселку Золотое перед разведением войск. В ролике Федина намекнула, что рядом с Зеленским может "взорваться граната, обстрелы бывают случайно...". В свою очередь волонтер Звиробий была более эмоциональной в выражениях. "Ты наносишь такой урон, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то. Я тебе обещаю, тебя кто-то подорвет там".

После этого против Федины и Звиробий было открыто уголовное производство по факту угрозы убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины).

26 ноября 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проекты сообщение о подозрении и представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федины по делу об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новости Украины: состоялось очередное заседание суда по делу Федыны и Звиробий

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку