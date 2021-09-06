В Афганистане "Талибан" студенток афганских частных университетов обязал прятать лицо

Девушки должны обучатся отдельно от мужчин.

Радикальное движение "Талибан" обязало девушек, которые посещают частные университеты Афганистана, носить абайи - традиционные платья, закрывающее все тело, и никабы - головные уборы, покрывающие лицо.

Об этом информирует AFP.

Они издали указ, в котором устанавливаются правила посещения учебных заведений. Эти правила распространяются на частные колледжи и университеты, число которых в Афганистане значительно возросло после окончания правления "Талибана" в 2001 году.

Также девушки должны обучатся отдельно от мужчин и заканчивать занятия на пять минут раньше, чтобы не встречаться с ними на выходе из университета. Кроме того, только женщины смогут преподавать студенткам, а если это невозможно, то пожилые мужчины с хорошей репутацией.

Частные университеты в Афганистане откроются уже в понедельник.

Ранее талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисткам.

Также они заявили, что женщин на высших должностях быть не может.

Напомним

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане.

Напомним, что приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

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