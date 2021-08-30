Раздельное обучение студентов: как талибы видят образование для афганских девушек

Пока талибы уверяют, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.
Талибы заявили, что система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для студентов и студенток.
Об этом рассказал Абдул Баки Хаккани, которого захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" назначило исполняющим обязанности министра высшего образования, — сообщает TOLOnews.
"Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми. Для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда", — заметил Хаккани.
Аббас Басир, который ранее занимал должность министра образования уверяет, что талибы пообещали сохранить достижения афганской образовательной системы, достигнутые за два последних десятилетия.
Также в ближайшее время "Талибан" в Афганистане возобновит работу университетов и будет вновь выплачиваться зарплата преподавателям и сотрудникам министерства.
Ранее высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими в интервью агентству Reuters заметил, что вопрос о доступности образования для девочек в стране будет решать совет богословов.
Перед этим талибы приказали восстановить работу банков и еще больше ограничили передвижение по городам.
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