Раздельное обучение студентов: как талибы видят образование для афганских девушек

Раздельное обучение студентов: как талибы видят образование для афганских девушек

Пока талибы уверяют, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Талибы заявили, что система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для студентов и студенток.

Об этом рассказал Абдул Баки Хаккани, которого захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" назначило исполняющим обязанности министра высшего образования, — сообщает TOLOnews.

"Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми. Для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда", — заметил Хаккани.

Аббас Басир, который ранее занимал должность министра образования уверяет, что талибы пообещали сохранить достижения афганской образовательной системы, достигнутые за два последних десятилетия.

Также в ближайшее время "Талибан" в Афганистане возобновит работу университетов и будет вновь выплачиваться зарплата преподавателям и сотрудникам министерства.

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Ранее высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими в интервью агентству Reuters заметил, что вопрос о доступности образования для девочек в стране будет решать совет богословов.

Перед этим талибы приказали восстановить работу банков и еще больше ограничили передвижение по городам.

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