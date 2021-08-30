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Раздельное обучение студентов: как талибы видят образование для афганских девушек

Раздельное обучение студентов: как талибы видят образование для афганских девушек

Associated Press

Пока талибы уверяют, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Талибы заявили, что система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для студентов и студенток.

Об этом рассказал Абдул Баки Хаккани, которого захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" назначило исполняющим обязанности министра высшего образования, — сообщает TOLOnews.

"Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми. Для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда", — заметил Хаккани.

Аббас Басир, который ранее занимал должность министра образования уверяет, что талибы пообещали сохранить достижения афганской образовательной системы, достигнутые за два последних десятилетия.

Также в ближайшее время "Талибан" в Афганистане возобновит работу университетов и будет вновь выплачиваться зарплата преподавателям и сотрудникам министерства.

Ранее высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими в интервью агентству Reuters заметил, что вопрос о доступности образования для девочек в стране будет решать совет богословов. 

Перед этим талибы приказали восстановить работу банков и еще больше ограничили передвижение по городам.

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