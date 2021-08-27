Талибы запретят афганцам публично слушать музыку

Представитель "Талибана" утверждает, что "музыка запрещена в исламе".

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило Афганистан, собирается запретить жителям публично слушать и исполнять музыку.

Об этом сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, который претендует на должность "министра культуры" в интервью The New York Times.

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"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы давить на них", — сказал Муджахид.

В то же время он заверил, что талибы не собираются заставлять женщин закрывать лицо на людях или не выходить из дома, как это было во время правления "Талибана" в Афганистане в 1990-е годы. Также он назвал безосновательными утверждения, что женщин при выходе из дома должен сопровождать мужчина-опекун. Это требование касается только поездок сроком более трех дней. "Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (близкий родственник, при котором женщина не имеет права выходить замуж из-за их родства. — Ред.)", — сказал Муджахид.

Отметим, еще несколько дней назад, 25 августа, Забихулла Муджахид призвал работающих женщин оставаться дома, пока не создадут условий для их безопасности. По его словам, боевики "Талибана" "не обучены тому, как обращаться с женщинами, как общаться с женщинами".

Напомним, два мощных взрыва в аэропорту захваченного талибами Кабула забрали уже более сотни жизней. Ответственность за теракт взяли на себя террористы "Исламского государства". Белый дом обещает найти виновников нападения и наказать.

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