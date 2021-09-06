"Долетит до середины Днепра": стало известно, когда Байден может посетить Украину

"Долетит до середины Днепра": стало известно, когда Байден может посетить Украину

Этот визит не состоится в этом году.

Президент США Джозеф Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - заметил он.

Чиновник заметил, что пока представили стан сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

При этом украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.

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Заметим, что Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. В ходе своего визита он встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко и тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом. Джо Байден точно знает, где Украина на карте, потому что приезжал с визитом шесть раз.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сознался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", — заявил он, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, когда Байден посетит Киев и обсуждался ли этот вопрос на встрече двух лидеров.

Также ранее Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе.

Ранее Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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