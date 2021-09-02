От Вашингтона до Калифорнии: что принес визит Зеленского к Байдену

От Вашингтона до Калифорнии: что принес визит Зеленского к Байдену

Сначала в Белом доме анонсировали, что встреча президентов продлится 40 минут, затем время увеличили до часа. В результате Байден и Зеленский исчерпали все лимиты времени и задержались на два.

Президент США во время встречи с украинским коллегой заверил: в случае, если российский газопровод будет представлять опасность для Украины — Соединенные Штаты введут новые ограничения. Первая личная встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась накануне в Вашингтоне.

Об этом 2 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Машина с президентом Украины подъезжает к западному крылу Белого дома. Его сопровождают в Овальный кабинет.

Все члены украинской делегации, вакцинированные или нет, утром сдали тесты на COVID-19, однако и маски обязательны.

Когда в кабинет президента заводят журналистов, Джо Байден и Владимир Зеленский уже ожидают в креслах — никаких протокольных приветствий и рукопожатий на камеры.

Президент Байден начинает с приятного — партнерство между государствами крепче, чем было когда-то, а будет еще лучше. А Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа была целостной, свободной и мирной. Свидетельствует о поддержке суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии. И предлагает обсудить, как поддержать Украину в ее продвижении реформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ и интеграции в Европу. Мы возобновили работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами. Мы также создали новые стратегические оборонительные рамки и предоставим новый пакет стратегической оборонной помощи в размере 60 миллионов долларов", — отметил американский президент.

Президент Украины добавляет, не знает, хватит ли времени обсудить все, что хотелось бы. И очерчивает свой план разговора. Среди тем — угрозы "Северного потока-2", помощь Украине на пути в НАТО. Далее камеры просят покинуть комнату.

Сначала в Белом доме анонсировали, что встреча президентов продлится 40 минут, затем время увеличили до часа. В результате Байден и Зеленский исчерпали все лимиты времени и задержались на два.

Президент Украины причину задержки объяснит так — была взаимная заинтересованность.

"Не знаю, возникла ли химия ... Встреча продолжалась в нормальной, продуктивной, не всегда солнечной атмосфере. Но в таком нормальном мужском разговоре. Тучи не то, чтобы выходили. Просто нет времени отвлекаться на солнце. Надо действовать и идти вперед. Думаю, энергии Украине хватает на то, чтобы немного всех толкать вперед ", — отметил он.

После Белого дома Зеленский в Конгрессе встречается с Украинским кокусом — группой поддержки Украины. Ярая противница "Северного потока-2", однопартиец президента Байдена, относительно возможности возобновления санкций против российского газопровода дает понять — возможности влиять на Россию скорее в руках Европы, чем Америки.

"Я надеюсь, что европейское сообщество поможет нам помочь Украине стать энергетически независимой. Я убеждена, что газ, который будет идти по этому газопроводу, очень грязный. А мы живем во времена чистой энергетики. И я надеюсь, что этот газ будет облагаться высокими налогами. А мы, тем временем, найдем другие способы помочь Украине стать энергетически независимой ", — подчеркнула конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур.

Зеленский уверяет — получил от Байдена гарантии — держать ситуацию с "Северным потоком-2" под контролем.

Новости мира: Байден дал личные гарантии санкций против "Северного потока-2"

"Президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны Российской Федерации или со стороны других сторон, других представителей "Северного потока-2", в случае старта его работы, если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи — Соединенные Штаты гарантируют введение санкции. Я считаю, что это большая победа ", — сказал он.

Новости мира: американское путешествие - Владимир Зеленский уже в Калифорнии

Из Вашингтона, который целый день заливало дождем, украинская делегация отправилась в солнечную Калифорнию. Перед приездом нашей делегации мэрию города Сан-Франциско по инициативе местных властей подсветили в цветах украинского флага. Это первый за всю историю нашей независимости визит президента Украины на западное побережье. Главная цель поездки — бизнес и инвестиции в украинскую экономику, в частности в IТ-сектор и аэрокосмическую отрасль. Зеленский планирует встретиться с директором компании "Apple" Тимом Куком, основателем "Space X" и "Тesla" — Илоном Маском и владельцем "Amazon" Джеффом Безосом. В программе также лекция Зеленского в Стэнфордском университете и поездка в Кремниевую долину.

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