Від Вашингтона до Каліфорнії: що приніс візит Зеленського до Байдена

Від Вашингтона до Каліфорнії: що приніс візит Зеленського до Байдена

Спочатку у Білому домі анонсували, що зустріч президентів триватиме 40 хвилин, потім час збільшили до години. В результаті Байден і Зеленський перебрали усі ліміти часу і затрималися на дві.

Президент США під час зустрічі з українським колегою запевнив: у разі, якщо російський газогін становитиме небезпеку для України – Сполучені Штати запровадять нові обмеження. Перша особиста зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася напередодні у Вашингтоні.

Про це 2 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Машина із президентом України під'їжджає до західного крила Білого дому. Його супроводжують до Овального кабінету.

Усі члени української делегації, вакциновані чи ні, зранку здали тести на COVID-19, однак і маски обов‘язкові.

Коли до кабінету президента заводять журналістів, Джо Байден і Володимир Зеленський вже очікують у кріслах - жодних протокольних привітань і рукостискань на камери.

Президент Байден розпочинає з приємного - партнерство між державами міцніше, аніж було колись, а буде ще краще. А Сполучені Штати прагнуть, щоб Європа була цілісною, вільною та мирною. Засвідчує підтримку суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям російської агресії. І пропонує обговорити, як підтримати Україну в її просуванні реформ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у провадженні реформ та інтеграціі в Європу. Ми відновили роботу комісії зі стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічні оборонні рамки і надамо новий пакет стратегічної оборонної допомоги у розмірі 60 мільйонів доларів", - зазначив американський президент.

Президент Украіни додає, не знає, чи вистачить часу обговорити усе, що хотілося б. І окреслює свій план розмови. серед тем - загрози "Північного потоку-2", допомга Украіні на шляху до НАТО. Далі камери просять залишити кімнату.

Спочатку у Білому домі анонсували, що зустріч президентів триватиме 40 хвилин, потім час збільшили до години. В результаті Байден і Зеленський перебрали усі ліміти часу і затрималися на дві.

Президент України причину затримки пояснить так - була взаємна зацікавленість.

"Не знаю, чи виникла хімія…Зустріч тривала в нормальній, продуктивній, не постійно сонячній атмосфері. Але в такій нормальній чоловічій розмові. Хмари не те, що виходили. Просто немає часу відволікатися на сонце. Треба діяти і йти вперед. Думаю, енергії України вистачає на те, щоб трішечки всіх штовхати вперед", - зазначив він.

Після Білого дому Зеленський у Конгресі зустрічається із Українським кокусом - групою підтримки України. Палка противниця "Північного потоку-2", однопартійка президента Байдена, щодо можливості поновлення санкцій проти російського газогону дає зрозуміти - можливості впливати на Росію радше в руках Європи, аніж Америки.

"Я сподіваюся, що європейська спільнота допоможе нам допомогти Україні стати енергетично незалежною. Я переконана, що газ, який йтиме цим газогоном, дуже брудний. А ми живемо у часи чистої енергетики. І я сподіваюся, що цей газ буде обкладатися високими податками. А ми, тим часом, знайдемо інші способи допомогти Україні стати енергетично незалежною", - наголосила конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур.

Зеленський запевняє - отримав від Байдена гарантії - тримати ситуацію із "Північним потоком-2" під контролем.

Новини світу: Байден дав особисті гарантії санкцій проти "Північного потоку-2"

"Президент Байден особисто гарантує, що, якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших сторін, інших представників "Північного потоку-2", у разі його запрацювання, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі - Сполучені Штати гарантують введення санкції. Я вважаю, що це велика перемога", - сказав він.

Новини світу: американська подорож – Володимир Зеленський вже в Каліфорнії

З Вашингтона, який цілий день заливало дощем, українська делегація вирушила до сонячної Каліфорнії. Перед приїздом нашої делегації мерію міста Сан-Франциско за ініціативи місцевої влади підсвітили в кольорах українського прапора. Це перший за всю історію нашої незалежності візит президента України на західне узбережжя. Головна мета поїздки - бізнес та інвестиції в українську економіку, зокрема в ІТ-сектор та аерокосмічну галузь. Зеленський планує зустрітися з директором компанії "Apple" Тімом Куком, засновником "Space X" та "Тesla" - Ілоном Маском і власником "Amazon" Джефом Безосом. У програмі також лекція Зеленського в Стенфордському університеті та поїздка в Кремнієву долину.

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