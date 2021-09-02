Експродюсер Джамали звинуватив її у шантажі та маніпуляціях

Ігор Тарнопольський зазначив, що сторона співачки перервала переговори.

Експродюсер співачки Джамали та директор Enjoy Records Ігор Тарнопольський пролив світло на те, що кліпи артистки за останні три роки зникли з її YouTube.

Тарнопольський підтвердив, що після 11 років співпраці вони з Джамалою дійсно припинили робочі стосунки. При чому ініціатива була від співачки.

"Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж у публічній сфері — це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися", - зазначив Тарнопольський, пише "Слух".

Ігор Тарнопольський та Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

Стосовно того, чому з YouTube-сторінки Джамали зникли її кліпи за останні три роки, експродюсер співачки зазначив, що невдовзі відео відновляться і вони роблять для цього все можливе:

"Були обмежені права доступу в зв'язку з верифікацією авторів. Верифікація, в даному випадку, означає підтвердження від усіх творців аудіовізуального продукту (учасників знімальних груп та ін.), згоду на передачу авторських прав, тому що виявили прогалини в пакеті документів на відеороботи. Наразі ми вже виконали значний об'єм і сподіваємося скоро фіналізувати процес. Це стандартна процедура для закріплення прав авторів під час реєстрації", - прокоментував Тарнопольський.

Ігор Тарнопольський та Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

Також експродюсер артистки наголосив, що права на всі її пісні та кліпи належать компанії Enjoy! Records.

"Усім добре відомо, що це стандартна практика "материнського лейбла", як, скажімо, "Бумбокс" видає "Музика для мас" або "Суперсиметрія" видає "ОЕ". Це неодноразово озвучено і узгоджено при кожному релізі з артистом. Зараз робити з цього негативний аспект просто інфантильно. Формування та фіксація авторських прав на кожну композицію, кліп — це окрема, копітка робота лейбл-менеджерів. Саме так формується каталог і вибудовуються зв’язки з усіма контрагентами, така світова практика", - пояснив Тарнопольський.

Ігор Тарнопольський та Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

Він додав, що артист завжди може викупити свої права і далі займатися самостійно своєю кар'єрою і каталогом, про що Джамала проінформована. Водночас Тарнопольський поділився, що сторона Джамали перервала переговори з ним.

"Переговори перервані стороною Джамали, вона відмовляється від прямого контакту зі мною навіть у присутності посередника, були і такі пропозиції. Я завжди відкритий до діалогу. У нас не було ніякого конфлікту, який заважав би знайти вихід з ситуації, що склалася. Думаю, що в будь-якому випадку всі зацікавлені завершити співпрацю, не маючи претензій і невиконаних зобов'язань", - додав експродюсер зірки.

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що всі кліпи Джамали за останні три роки зникли з відеохостингу YouTube. Останнє відео датується 2018 роком. Сама Джамала говорить, що наразі працює над відновленням доступу до своєї сторінки на YouTube.

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