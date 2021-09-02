Экс-продюсер Джамалы обвинил ее в шантаже и манипуляциях

Игорь Тарнопольский отметил, что сторона певицы прервала переговоры.

Экс-продюсер певицы Джамалы и директор Enjoy Records Игорь Тарнопольский пролил свет на то, что клипы артистки за последние три года исчезли из ее YouTube.

Тарнопольский подтвердил, что после 11 лет сотрудничества они с Джамалой действительно прекратили рабочие отношения. Причем инициатива была от певицы.

"О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере — это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", — отметил Тарнопольский, пишет "Слух" .

Игорь Тарнопольский и Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

О том, почему с YouTube-страницы Джамалы исчезли ее клипы за последние три года, экс-продюсер певицы отметил, что вскоре видео восстановятся и они делают для этого все возможное:

"Были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта (участников съемочных групп и др.), Согласие на передачу авторских прав, так как обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы. Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации", — прокомментировал Тарнопольский.

Игорь Тарнопольский и Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

Также экс-продюсер артистки подчеркнул, что права на все ее песни и клипы принадлежат компании Enjoy! Records.

"Всем хорошо известно, что это стандартная практика "материнского лейбла", как, скажем, "Бумбокс" выдает "Музыка для масс" или "Суперсимметрия" выдает "ОЭ". Это неоднократно озвучено и согласовано в каждом релизе с артистом. Сейчас делать из этого негативный аспект просто инфантильно. Формирование и фиксация авторских прав на каждую композицию, клип — это отдельная, кропотливая работа лейбл-менеджеров. Именно так формируется каталог и выстраиваются связи со всеми контрагентами, такая мировая практика", — объяснил Тарнопольский.

Игорь Тарнопольский и Джамала / instagram.com/igor.tarnopolskyy

Он добавил, что артист всегда может выкупить свои права и дальше заниматься самостоятельно своей карьерой и каталогом, о чем Джамала проинформирована. Вместе с тем Тарнопольский поделился, что сторона Джамалы прервала переговоры с ним.

"Переговоры прерваны стороной Джамалы, она отказывается от прямого контакта со мной даже в присутствии посредника, были и предложения. Я всегда открыт к диалогу. У нас не было никакого конфликта, который мешал бы найти выход из сложившейся ситуации. Думаю, что в любом случае все заинтересованы завершить сотрудничество, не имея претензий и невыполненных обязательств", — добавил экс-продюсер звезды.

Напомним, что на днях стало известно о том, что все клипы Джамалы за последние три года исчезли с видеохостинга YouTube. Последнее видео датируется 2018 годом. Сама Джамала говорит, что сейчас работает над восстановлением доступа к своей странице на YouTube.

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