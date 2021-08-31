Клипы Джамалы за последние три года исчезли с YouTube

Клипы Джамалы за последние три года исчезли с YouTube

Последнее видео датируется 2018 годом.

Клипы украинской певицы Джамалы, которая недавно отпраздновала день рождения, исчезли с YouTube-канала артистки.

Официальные видео за последние три года недоступны для просмотра уже больше недели. Клипы исполнительницы были якобы скрыты или удалены бывшем продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским. В исполнительницы нет доступа к ее каналу.

пост muzvar / instagram.com/muzvar.ua

Певица пока никак не комментирует эту ситуацию.

Канал Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что последний клип на YouTube-канале артистки датируется 2018 годом — это видео с концерта во Дворце спорта.

Напомним, недавно Джамала вместе с TAYANNA радовали поклонников клипом на дуэтную композицию "Моя Земля". Видео также было размещено на YouTube, но и оно сейчас недоступно.

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