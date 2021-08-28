Джамала показала, как отметила день рождения вместе с мужем и сыновьями

Джамала показала, как отметила день рождения вместе с мужем и сыновьями

Звезде исполнилось 38 лет.

Украинская певица Джамала, которая недавно вместе с TAYANNA порадовала поклонников клипом на их дуэтную композицию, 27 августа отпраздновала день рождения.

Джамале исполнилось 38 лет. Похоже, что шумных вечеринок она решила не устраивать. Свой праздник исполнительница провела с близкими для нее людьми — двумя сыновьями и мужем.

семья Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

Кажется, что проведенное время вместе с семьей — для Джамалы лучшее празднование. Кроме этого, она показала, что ее годовалый сын Селим-Гирай уже начал ходить.

Муж Джамалы с сыном / instagram.com/jamalajaaa

"Это гораздо лучше, чем праздничные торты", — сообщила радостную новость исполнительница.

Также звезда вместе с семьей поблагодарила всех, кто поздравлял ее с праздником. А таких было немало: и родные, и друзья, и поклонники, и коллеги.

Напомним, недавно в Джамалы появилась именная звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве. На торжественном открытии компанию ей также составили муж с сыновьями.

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