Джамала впервые прокомментировала исчезновение ее клипов с YouTube

Артистка подтвердила, что не имеет доступа к своему каналу на видеохостинге.

Украинская певица Джамала впервые прокомментировала новость о том, что ее клипы, представленные за последние три года, исчезли с YouTube.

Артистка подтвердила этот факт. В сторис своей страницы в Instagram исполнительница рассказала, что уже три месяца как прекратила сотрудничество с продюсером Игорем Тарнопольским. Однако напрямую не сказала, что это его рук дело.

"У меня только один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью изменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением", — отметила артистка.

instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что на днях стало известно о том, что все клипы Джамалы за последние три года исчезли с видеохостинга YouTube. Последнее видео датируется 2018 годом. Говорят, что клипы исполнительницы были якобы скрыты или удалены бывшим продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским.

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