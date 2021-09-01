Каким детям будет трудно учиться в школе

1 сентября дети снова пошли в школу, причем многие из них – в первый раз. Кому из них учиться будет труднее, чем их сверстникам?

Стеснительный ребенок

Стеснительными являются, как правило, те дети, у которых занижена самооценка: им кажется, что они знают и умеют меньше, чем другие, и хуже их выглядят. Больше всего на свете они боятся отвечать у доски – им кажется, что все заметят, насколько они несовершенны, будут над ними смеяться и дразнить. Очень быстро школа может стать для такого ребенка местом, которого он всеми силами будет избегать – например, притворяться больным, только бы остаться дома.

По какой причине ваш сын или дочь стали такими, может ответить только профессиональный психолог, который поработает с ними на специальном тренинге, он же даст конкретные рекомендации, как повысить мнение ребенка о себе и, как следствие, сделать его менее робким и застенчивым.

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Но есть и универсальные советы, которые могут принять к сведению родители стеснительных детей. Прежде всего, важно хвалить такого ребенка за любые его достижения, какими бы незначительными они ни казались – в конце концов, у каждого человека в этом смысле свой потолок. В силу самых разных причин не все могут полететь в космос, для кого-то научиться готовить себе завтрак или гладить школьную форму – уже подвиг. Не менее важно создать условия, в которых стеснительный ребенок почувствует себя победителем – например, вымоет пол в своей комнате, за что его обязательно нужно похвалить, закрепив таким образом полезный навык.

Нужно также, чтобы робкий ребенок как можно больше общался, на первых порах – с доброжелательными людьми, что позволит ему сделать вывод: мир вокруг – не такой уж опасный, как ему казалось, а среди окружающих больше хороших людей, чем плохих. Даже если впоследствии жизнь эту установку скорректирует, он будет готов к таким переменам в сознании, поскольку к тому времени уже заручится поддержкой друзей и приятелей.

Ребенок, склонный к агрессии

Такие дети – головная боль для всех, начиная с учителей и заканчивая сверстниками. Они создают проблемные ситуации не только на переменах, но и во время уроков, мешают другим детям учиться, а учителям – излагать материал. Но больше всего такие дети доставляют неудобств самим себе: они хуже своих одноклассников усваивают знания, потому что на уроках заняты продумыванием – а иногда и осуществлением – новых проделок. В классе к ним относятся плохо, поэтому они зачастую чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Они и сами не рады, что ведут себя подобным образом, но исправиться не могут – желание драться и озорничать сильнее их.

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Принято считать, что агрессивные дети страдают от недостатка любви и внимания со стороны взрослых, и такое положение дел действительно имеет место быть: дети жестких и неласковых родителей-тиранов демонстрируют миру не самые лучшие свои стороны. Но не меньше шансов вырасти сорвиголовой и у тех детей, которых обожают в семье и готовы выполнить любое их желание.

Как в первом, так и во втором случае, агрессию ребенка нужно направлять в мирное русло. Лучше всего с этой задачей справляется спорт, но хороший результат дают занятия творчеством – лепкой, рисованием, вязанием, вышиванием. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе – они полезны не только для физического, но и для душевного здоровья – агрессия, которую проявлял ребенок, пусть и не сразу, но спадет.

А чтобы она исчезла окончательно, важно постоянно проявлять внимание к поведению ребенка в школе. Еще лучше – обсуждать каждый произошедший там инцидент, особо останавливаясь на его возможных последствиях. У детей, даже если нам кажется, что они уже не маленькие, напрочь отсутствует возможность предвидеть, к чему может привести тот или иной поступок, и задача взрослых, находящихся рядом с ним, объяснить ему это. Не менее важно объяснить ребенку, что любые вопросы нужно решать путем мирных переговоров.

Ребенок с повышенным уровнем тревожности

Такие дети боятся всего на свете: дороги в школу, замечаний учителя, насмешек одноклассников, а плохая оценка и вовсе может вогнать его в депрессию. Если ваш ребенок тревожится по любому, связанному со школой, поводу, возможно, вы слишком рано отвели его туда: он просто не был готов к столь серьезным переменам. Чаще всего такое случается с осенне-зимними детьми, которые к 1 сентября еще не достигли необходимого для школы возраста. Не зря поколение наших мам и бабушек предпочитало отдавать детей в школу не на год раньше, а на год позже, когда они достигнут нужного уровня социальной адаптации.

Лучше всего с тревожными детьми работают гештальт-терапевты, многие приемы которых может повторить дома любая мама. Разве трудно, например, попросить ребенка нарисовать свой страх или составить список всего, чего он боится, а потом ритуально сжечь этот лист бумаги? И уж, конечно, не стоит смеяться над страхами своего ребенка или, не дай бог, ругать его за то, что он чего-то боится, равно как и за плохие оценки. Не стоит сталкивать его лоб в лоб с его страхом, искусственно создавая соответствующую ситуацию – например, заставляя его пройти в одиночестве через темную подворотню, поскольку в таком случае вы рискуете вместо просто тревожного ребенка получить стопроцентного невротика. А вот объяснять ему, что у всех есть свои страхи, но они их преодолевают, а не ошибается только тот, кто ничего не делает, можно и нужно.

За помощь в раскрытии темы благодарим психолога Марину Елисееву.

Александра Волошина

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