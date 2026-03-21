В красном платье с высоким разрезом: украинская певица презентовала песню о ретроградном Меркурии

Украинская певица ZAYVA презентовала новую песню «Ретроград» и клип на нее.

Композиция имеет ироничное настроение и глубокий смысл одновременно. Она о тех моментах жизни, когда кажется, что все идет не по плану, как будто все неудачи — из-за ретроградного Меркурия. Но часто благодаря этим «сбоям» происходят важные изменения и появляются новые решения.

В клипе артистка продемонстрировала эффектный образ в красном платье с блестками, открытыми плечами и высоким разрезом. Но, чтобы быть в кадре красивой, певице пришлось померзнуть.

ZAYVA призналась, что съемки клипа были сложными. Видео снимали в огромном помещении театра во время сильных морозов и отключения света.

Артистка в вечернем наряде пела и танцевала на сцене театра, но это совсем ее не согревало. Холод быстро давал о себе знать — уже через несколько минут руки певицы становились ярко-красными от мороза, а изо рта шел пар.

«Мы пыталась использовать различные способы, чтобы во время пения не было видно пара изо рта, но ни обогреватели, ни другие технические решения не могли полностью решить эту проблему. Поэтому ZAYVA пришлось не только танцевать и петь в холоде, но и постоянно контролировать дыхание», — поделилась продюсер проекта Екатерина Петренко.

«Это было настоящее испытание, из-за холода петь было очень сложно, ведь каждый вздох сразу становился видимым в кадре», — добавила ZAYVA.

И хотя съемки продолжались в таких сложных условиях, именно эти кадры, по словам команды, стали самыми эмоциональными во всем видео.