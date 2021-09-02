Боевики на Донбассе четыре раза нарушили тишину, один боец ранен

Бойца эвакуировали в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.
В течение этого периода, 2 сентября, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
- Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- У Новомихайловки оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
- У Красногоровки террористы применили артиллерию калибра 100-мм.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение. Бойца эвакуировали в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.
В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об обстрелах террористов сообщили представителям СММ ОБСЕ.
Напомним, что за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения.