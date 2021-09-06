Потерянный бренд: какой рецепт настоящей "Дрогобычской" колбасы

ТСН взялась за спасение еще одного бренда. Речь идет о всем известной "Дрогобычской колбасе"! За этикетками, которые висят в магазинах, — прячется что угодно, но не эталонный рецепт.

ТСН спасает любимые украинские бренды! И это — не рекламный слоган.

В середине июля мы рассказали об отчаянных попытках сохранить классические наши "Нежинские огурцы". Это был один из самых известных деликатесов на одной шестой земного шара. Беда в том, что наш Костя Грубич выяснил: аутентичный нежинский сорт погиб еще 36 лет назад! И банки с нежинскими соленьями в магазинах — это лишь тень забытого бренда! Но нашлись герои — ученые академию наук, которые спасли несколько зерен.

И теперь на всю Украину есть только один гектар поля с настоящим нежинским огурцом! Его особенность — большое содержание серебра!

После нашего сюжета один большой бизнес объявил, что через несколько недель в одной из известных сетей появятся первые банки с теми же огурцами, сделанными на знаменитом Нежинском консервном заводе. Пока партия небольшая — и каждая банка будет иметь свой персональный номер. Так что подделать не получится. И есть все шансы на возрождение!

Ну а мы взялись за спасение нового бренда. Речь идет о всем известную "Дрогобычской" колбасе! Поскольку при этикетками, которые висят в магазинах, — прячется что угодно, но не эталонный рецепт.

Об этом говорится 5 сентября в сюжете ТСН.Тиждень.

Дрогобыч известен своей солью и колбасой. Когда-то знаменитую колбасу из Дрогобыча возили далеко за пределы Украины. И часто она была лучше твердой валюты. Но почему наш разговор о прошлом? Ведь "Дрогобычскую" до сих пор изготавливают едва ли не все отечественные колбасники.

Как и в случае с нежинскими огурцами, оказалось, что этикетка есть — а настоящей "Дрогобычской" не найти.

Все начиналось отсюда — с Дрогобычской солеварни. Она работает непрерывно уже 870 лет, и это древнейшее действующее предприятие в Украине.

Новости недели: Дрогобычская колбаса - что скрывается за рецептом деликатеса

Здесь все деревянное. Металл соль уничтожает мгновенно. Представьте, вот эти отстойники для рапы раз заменяли две сотни лет назад. Соль и колбаса здесь неразрывно связаны.

Соль использовали как продукт для консервирования мяса. И все цеха раз открывались вокруг дрогобычской солеварни. И речь идет о Средних веках.

"Первая зафиксирована "Дрогобычская" колбаса изготавливалась Алексеем Захаряком, ее автором. Вот здесь он ее делал в 1956-м, и в 1970-х, и позже в 1980-х", — рассказывает предприниматель Роман Войтко.

Теперь здесь частный сектор, человеческие сарае, а местами руины. Трудно поверить, что благодаря таланту технолога когда-то здесь была своего рода силиконовая долина для мясоперерабатывающей отрасли целого Союза. Еще можно разглядеть очертания бывших коптилень и холодильников. Свиней и скот покупали на рынках у людей. И самое удивительное, что документ с описанием рецептуры под названием "Дрогобычская колбаса" утвердило Министерство лесного хозяйства в Москве.

Свинина, соль, чеснок и тмин. Вроде элементарно. Почему же сейчас не то?

Среди причин неправильности нынешних колбас господин Роман называет исчезновение популяции домашних свиней, другие корма, нарушения технологии изготовления. Но есть надежда все же поощрить фермеров чтобы возродить настоящую "Дрогобычскую", а также получить под нее географическое указание.

Два Николая — учитель и ученик — продемонстрировали мастер-класс по изготовлению правдивой дрогобычской колбасы. Среди важных факторов отборное мясо, длительное просаливание — трое суток, правильное наполнение кусочками, а не фаршем! И даже перевязка со своим секретом.

На разрезе качественной дрогобычской колбасы вы должны увидеть кусочки целостного мяса, зернышки тмина и почувствовать приятный чесночно-пряный аромат. Если покупаете в магазине, то колбаса должна быть высшего сорта, с почти 100-процентным содержанием мяса и изготовлена по ГОСТу.

Колбаса полукопченая высшего сорта "Дрогобычский" ГОСТ:

Свинина жилованная нежирная — не менее 97%.

Соль поваренная, чеснок свежий, сахар, перец черный молотый, перец душистый молотый, тмин молотый, аскорбиновая кислота (антиоксидант), фиксатор цвета (нитрит натрия).

На разрезе видно кусочки мяса.

Приятный чесночный аромат.

Ранее сообщалось, как в Украине за мизерную зарплату и с ограниченным ресурсом восстанавливают местный сорт уникальных нежинских огурцов.

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