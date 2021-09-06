Втрачений бренд: який рецепт справжньої "Дрогобицької" ковбаси

ТСН взялася за порятунок ще одного бренду. Йдеться про всім відому "Дрогобицьку" ковбасу! Бо за етикетками, які висять у магазинах, — ховається що завгодно, але не еталонний рецепт.
ТСН-тиждень рятує улюблені українські бренди! І це — не рекламний слоган.
У середині липня ми розказали про відчайдушні спроби зберегти класичні наші "Ніжинські огірки". Це був один із найвідоміших делікатесів на одній шостій земної кулі. Біда в тому, що наш Костя Грубич з'ясував: автентичний ніжинський сорт загинув іще 36 років тому! І банки з ніжинськими соліннями в магазинах — то лише тінь забутого бренду! Але знайшлися герої — науковці Аграрної академії наук, які врятували трохи зернят.
І тепер на всю Україну є лише один гектар поля зі справжнім ніжинським огірком! Його особливість — великий вміст срібла!
Після нашого сюжету один великий бізнес оголосив, що за кілька тижнів в одній із відомих мереж з’являться перші банки з тими самими огірками, зробленими на знаменитому Ніжинському консервному заводі. Поки що партія невеличка — і кожна банка матиме свій персональний номер. Так що підробити не вийде. І є всі шанси на відродження!
Ну а ми взялися за порятунок нового бренду. Йдеться про всім відому дрогобицьку ковбасу! Бо за етикетками, які висять у магазинах, — ховається що завгодно, але не еталонний рецепт.
Про це йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.
Дрогобич відомий своєю сіллю і ковбасою. Колись славетну ковбасу з Дрогобича возили далеко за межі України. І часто вона діяла краще твердої валюти. Але чому наша розмова про минуле ? Адже "Дрогобицьку" досі виготовляють ледь не всі вітчизняні ковбасники.
Як і у випадку з ніжинськими огірками, виявилось, що етикетка є — а справжньої "Дрогобицької" не знайти.
Все починалося звідси — із Дрогобицької солеварні. Вона працює безперервно вже 870 років, і це найдавніше діюче підприємство в Україні.
Тут все дерев’яне. Метал сіль знищує миттєво. Уявіть, ось ці відстійники для ропи востаннє заміняли дві сотні років тому. Сіль і ковбаса тут нерозривно пов’язані.
Сіль використовували як продукт для консервації м’яса. І всі цехи якраз відкривались навколо дрогобицької солеварні. І мова йде про Середні віки.
"Перша зафіксована "Дрогобицька" ковбаса виготовлялася Олексієм Захаряком, її автором. Ось тут він її виготовляв в 1956-му, і в 1970-х, і пізніше до 1980-х", — розповідає підприємець Роман Войтків.
Тепер тут приватний сектор, людські сараї, а місцями руїни. Важко повірити, що завдяки таланту технолога колись тут була свого роду силіконова долина для м’ясопереробної галузі цілого Союзу. Ще можна розгледіти обриси колишніх коптилень і холодильників. Свиней і худобу купували на базарах у людей. Та найдивніше, що документ з описом рецептури під назвою "Дрогобицька ковбаса" затвердило Міністерство лісового господарства у Москві.
Свинина, сіль, часник і кмин. Начебто елементарно. Чому ж зараз не те?
Серед причин неправильності нинішніх ковбас пан Роман називає зникнення популяції домашніх свиней, інші корми, порушення технології виготовлення. Але є надія все ж таки заохотити фермерів щоб відродити справжню "Дрогобицьку", і навіть отримати під неї географічне зазначення.
Два Миколи — вчитель і учень — продемонстрували майстер-клас із виготовлення правдивої дрогобицької ковбаси. Серед важливих чинників відбірне м'ясо, тривале просолювання — три доби, правильне начинювання шматочками, не фаршем! І навіть перев’язка зі своїм секретом.
На розрізі якісної дрогобицької ковбаси ви повинні побачити шматочки цілісного м’яса, зернятка кмину і відчути приємний часниково-пряний аромат. Якщо купуєте в магазині, то ковбаса має бути вищого сорту, з майже 100-відсотковим вмістом м’яса і виготовлена за ДСТУ.
Ковбаса напівкопчена вищого гатунку "Дрогобицька" ДСТУ:
- Свинина знежилована нежирна – не менше 97%.
- Сіль кухонна, часник свіжий, цукор білий, перець чорний молотий, перець духмяний молотий, кмин молотий, аскорбінова кислота (антиоксидант), фіксатор кольору (нітрит натрію).
- На розрізі видно шматочки м’яса.
- Приємний часниковий аромат.
Раніше повідомлялося, як в Україні за мізерну зарплату та з обмеженим ресурсом відновлюють місцевий сорт унікальних ніжинських огірків.