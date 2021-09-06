Втрачений бренд: який рецепт справжньої "Дрогобицької" ковбаси

ТСН взялася за порятунок ще одного бренду. Йдеться про всім відому "Дрогобицьку" ковбасу! Бо за етикетками, які висять у магазинах, — ховається що завгодно, але не еталонний рецепт.

ТСН-тиждень рятує улюблені українські бренди! І це — не рекламний слоган.

У середині липня ми розказали про відчайдушні спроби зберегти класичні наші "Ніжинські огірки". Це був один із найвідоміших делікатесів на одній шостій земної кулі. Біда в тому, що наш Костя Грубич з'ясував: автентичний ніжинський сорт загинув іще 36 років тому! І банки з ніжинськими соліннями в магазинах — то лише тінь забутого бренду! Але знайшлися герої — науковці Аграрної академії наук, які врятували трохи зернят.

І тепер на всю Україну є лише один гектар поля зі справжнім ніжинським огірком! Його особливість — великий вміст срібла!

Після нашого сюжету один великий бізнес оголосив, що за кілька тижнів в одній із відомих мереж з’являться перші банки з тими самими огірками, зробленими на знаменитому Ніжинському консервному заводі. Поки що партія невеличка — і кожна банка матиме свій персональний номер. Так що підробити не вийде. І є всі шанси на відродження!

Ну а ми взялися за порятунок нового бренду. Йдеться про всім відому дрогобицьку ковбасу! Бо за етикетками, які висять у магазинах, — ховається що завгодно, але не еталонний рецепт.

Про це йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Дрогобич відомий своєю сіллю і ковбасою. Колись славетну ковбасу з Дрогобича возили далеко за межі України. І часто вона діяла краще твердої валюти. Але чому наша розмова про минуле ? Адже "Дрогобицьку" досі виготовляють ледь не всі вітчизняні ковбасники.

Як і у випадку з ніжинськими огірками, виявилось, що етикетка є — а справжньої "Дрогобицької" не знайти.

Все починалося звідси — із Дрогобицької солеварні. Вона працює безперервно вже 870 років, і це найдавніше діюче підприємство в Україні.

Новини тижня: Дрогобицька ковбаса – що ховається за рецептом делікатесу

Тут все дерев’яне. Метал сіль знищує миттєво. Уявіть, ось ці відстійники для ропи востаннє заміняли дві сотні років тому. Сіль і ковбаса тут нерозривно пов’язані.

Сіль використовували як продукт для консервації м’яса. І всі цехи якраз відкривались навколо дрогобицької солеварні. І мова йде про Середні віки.

"Перша зафіксована "Дрогобицька" ковбаса виготовлялася Олексієм Захаряком, її автором. Ось тут він її виготовляв в 1956-му, і в 1970-х, і пізніше до 1980-х", — розповідає підприємець Роман Войтків.

Тепер тут приватний сектор, людські сараї, а місцями руїни. Важко повірити, що завдяки таланту технолога колись тут була свого роду силіконова долина для м’ясопереробної галузі цілого Союзу. Ще можна розгледіти обриси колишніх коптилень і холодильників. Свиней і худобу купували на базарах у людей. Та найдивніше, що документ з описом рецептури під назвою "Дрогобицька ковбаса" затвердило Міністерство лісового господарства у Москві.

Свинина, сіль, часник і кмин. Начебто елементарно. Чому ж зараз не те?

Серед причин неправильності нинішніх ковбас пан Роман називає зникнення популяції домашніх свиней, інші корми, порушення технології виготовлення. Але є надія все ж таки заохотити фермерів щоб відродити справжню "Дрогобицьку", і навіть отримати під неї географічне зазначення.

Два Миколи — вчитель і учень — продемонстрували майстер-клас із виготовлення правдивої дрогобицької ковбаси. Серед важливих чинників відбірне м'ясо, тривале просолювання — три доби, правильне начинювання шматочками, не фаршем! І навіть перев’язка зі своїм секретом.

На розрізі якісної дрогобицької ковбаси ви повинні побачити шматочки цілісного м’яса, зернятка кмину і відчути приємний часниково-пряний аромат. Якщо купуєте в магазині, то ковбаса має бути вищого сорту, з майже 100-відсотковим вмістом м’яса і виготовлена за ДСТУ.

Ковбаса напівкопчена вищого гатунку "Дрогобицька" ДСТУ:

Свинина знежилована нежирна – не менше 97%.

Сіль кухонна, часник свіжий, цукор білий, перець чорний молотий, перець духмяний молотий, кмин молотий, аскорбінова кислота (антиоксидант), фіксатор кольору (нітрит натрію).

На розрізі видно шматочки м’яса.

Приємний часниковий аромат.

Раніше повідомлялося, як в Україні за мізерну зарплату та з обмеженим ресурсом відновлюють місцевий сорт унікальних ніжинських огірків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання