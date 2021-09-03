Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 5-го туру

Поєдинки відбудуться 4-го та 5 вересня.
4-5 вересня будуть зіграні матчі 5-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
У суботу, 4 вересня, збірна України проведе домашній поєдинок проти команди Франції, яка є переможцем останнього мундіалю. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 21:45.
Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|Субота, 4 вересня
|16:00
|Група D
|ФІНЛЯНДІЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|19:00
|Група A
|СЕРБІЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|19:00
|Група A
|ІРЛАНДІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|19:00
|Група G
|ЛАТВІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|КІПР
|РОСІЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група D
|УКРАЇНА
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ІЗРАЇЛЬ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ШОТЛАНДІЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група G
|НІДЕРЛАНДИ
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ГІБРАЛТАР
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВАЧЧИНА
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|Неділя, 5 вересня
|16:00
|Група E
|БІЛОРУСЬ
|УЕЛЬС
|_:_
|19:00
|Група C
|БОЛГАРІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|19:00
|Група I
|АЛБАНІЯ
|УГОРЩИНА
|_:_
|19:00
|Група I
|АНГЛІЯ
|АНДОРРА
|_:_
|19:00
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ІСПАНІЯ
|ГРУЗІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|КОСОВО
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|БЕЛЬГІЯ
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|САН-МАРИНО
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|Група J
|РУМУНІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група J
|НІМЕЧЧИНА
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.