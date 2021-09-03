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Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 5-го туру

Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 5-го туру

УАФ

Поєдинки відбудуться 4-го та 5 вересня.

4-5 вересня будуть зіграні матчі 5-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе домашній поєдинок проти команди Франції, яка є переможцем останнього мундіалю. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 21:45.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Субота, 4 вересня
16:00 Група D ФІНЛЯНДІЯ   КАЗАХСТАН _:_
19:00 Група A СЕРБІЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
19:00 Група A ІРЛАНДІЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 Група G ЛАТВІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
19:00 Група H КІПР   РОСІЯ _:_
19:00 Група H СЛОВЕНІЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Група D УКРАЇНА   ФРАНЦІЯ _:_
21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   ДАНІЯ _:_
21:45 Група F ІЗРАЇЛЬ   АВСТРІЯ _:_
21:45 Група F ШОТЛАНДІЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Група G НІДЕРЛАНДИ   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 Група G ГІБРАЛТАР   ТУРЕЧЧИНА _:_
21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА   ХОРВАТІЯ _:_
           
Неділя, 5 вересня
16:00 Група E БІЛОРУСЬ   УЕЛЬС _:_
19:00 Група C БОЛГАРІЯ   ЛИТВА _:_
19:00 Група I АЛБАНІЯ   УГОРЩИНА _:_
19:00 Група I АНГЛІЯ   АНДОРРА _:_
19:00 Група J ІСЛАНДІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
21:45 Група B ІСПАНІЯ   ГРУЗІЯ _:_
21:45 Група B КОСОВО   ГРЕЦІЯ _:_
21:45 Група C ШВЕЙЦАРІЯ   ІТАЛІЯ _:_
21:45 Група E БЕЛЬГІЯ   ЧЕХІЯ _:_
21:45 Група I САН-МАРИНО   ПОЛЬЩА _:_
21:45 Група J РУМУНІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Група J НІМЕЧЧИНА   ВІРМЕНІЯ _:_
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
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