Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 5-го туру

Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 5-го туру

Поєдинки відбудуться 4-го та 5 вересня.

4-5 вересня будуть зіграні матчі 5-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе домашній поєдинок проти команди Франції, яка є переможцем останнього мундіалю. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 21:45.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ Субота, 4 вересня 16:00 Група D ФІНЛЯНДІЯ КАЗАХСТАН _:_ 19:00 Група A СЕРБІЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 19:00 Група A ІРЛАНДІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 19:00 Група G ЛАТВІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 19:00 Група H КІПР РОСІЯ _:_ 19:00 Група H СЛОВЕНІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група D УКРАЇНА ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ДАНІЯ _:_ 21:45 Група F ІЗРАЇЛЬ АВСТРІЯ _:_ 21:45 Група F ШОТЛАНДІЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 Група G НІДЕРЛАНДИ ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 Група G ГІБРАЛТАР ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА ХОРВАТІЯ _:_ Неділя, 5 вересня 16:00 Група E БІЛОРУСЬ УЕЛЬС _:_ 19:00 Група C БОЛГАРІЯ ЛИТВА _:_ 19:00 Група I АЛБАНІЯ УГОРЩИНА _:_ 19:00 Група I АНГЛІЯ АНДОРРА _:_ 19:00 Група J ІСЛАНДІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 Група B ІСПАНІЯ ГРУЗІЯ _:_ 21:45 Група B КОСОВО ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 Група C ШВЕЙЦАРІЯ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група E БЕЛЬГІЯ ЧЕХІЯ _:_ 21:45 Група I САН-МАРИНО ПОЛЬЩА _:_ 21:45 Група J РУМУНІЯ ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група J НІМЕЧЧИНА ВІРМЕНІЯ _:_

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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