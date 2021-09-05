Американський комік помер від передозування наркотиками

Разом з ним померло ще двоє людей, імена яких не розголошуються.

Американський комік Фукуан Джонсон помер від передозування наркотиками.

Про це інформуж TMZ.

Партія кокаїну, змішана з фентанілом, стала причиною смерті коміка та ще двох людей, імена яких не розголошуються.

Фото з соціальних мереж

Комік Кейт Квіглі, яка мешкає по сусідству і недавно зустрічалася з фронтменом Hootie & Blowfish Даріусом Рукером, була госпіталізована у важкому стані.

Судово-медичний експерт офіційно не назвав причину, що убило 42-річного Джонсона та інших неназваних жертв. Однак джерела повідомляють, що всі чотири людини вживали кокс, забруднений надпотужним опіоїдом. Фентаніл — синтетичний опіоїдний анальгетик, який у багато разів сильніший за героїн.

Нагадаємо, що у США в розпал пандемії смертність від передозування наркотиками сягнула рекордних 93 тисяч.

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