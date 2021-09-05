Американский комик умер от передозировки наркотиками

Вместе с ним умерло еще два человека, имена которых не разглашаются.

Американский комик Фукуан Джонсон умер от передозировки наркотиками.

Об этом информуж TMZ.

Партия кокаина, смешанная с фентанилом, стала причиной смерти комика и еще двух человек, имена которых не разглашаются.

Фото из социальных сетей

Комик Кейт Куигли, которая живет по соседству и недавно встречалась с фронтменом Hootie & Blowfish Дариусом Рукером, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Судебно-медицинский эксперт официально не назвал причину, что убило 42-летнего Джонсона и других неназванных жертв. Однако источники сообщают, что все четыре человека употребляли кокс, загрязненный сверхмощным опиоидом. Фентанил — синтетический опиоидный анальгетик, который во много раз сильнее героина.

Напомним, что в США в разгар пандемии смертность от передозировки наркотиками достигла рекордных 93 тысяч.

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