Відбір на ЧС-2022: результати матчів 4-го туру

Поєдинки відбулися 1-го та 2 вересня.
У перший та другий дні осені були зіграні матчі 4-го туру європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року.
У середу, 1 вересня, збірна України провела виїзний поєдинок проти Казахстану. Гра відбулася на "Астана-Арені" в Нур-Султані і завершилася з рахунком 2:2.
Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. Раніше "синьо-жовті" зіграли внічию 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|Середа, 1 вересня
|17:00
|Група D
|КАЗАХСТАН
|УКРАЇНА
|2:2
|21:45
|Група A
|ЛЮКСЕМБУРГ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|2:1
|21:45
|Група A
|ПОРТУГАЛІЯ
|ІРЛАНДІЯ
|2:1
|21:45
|Група D
|ФРАНЦІЯ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|1:1
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ІЗРАЇЛЬ
|0:4
|21:45
|Група F
|МОЛДОВА
|АВСТРІЯ
|0:2
|21:45
|Група F
|ДАНІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|2:0
|21:45
|Група G
|ЛАТВІЯ
|ГІБРАЛТАР
|3:1
|21:45
|Група G
|НОРВЕГІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|1:1
|21:45
|Група G
|ТУРЕЧЧИНА
|ЧОРНОГОРІЯ
|2:2
|21:45
|Група H
|МАЛЬТА
|КІПР
|3:0
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|СЛОВАЧЧИНА
|1:1
|21:45
|Група H
|РОСІЯ
|ХОРВАТІЯ
|0:0
|Четвер, 2 вересня
|19:00
|Група B
|ГРУЗІЯ
|КОСОВО
|0:1
|21:45
|Група B
|ШВЕЦІЯ
|ІСПАНІЯ
|2:1
|21:45
|Група C
|ЛИТВА
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|1:4
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|БОЛГАРІЯ
|1:1
|21:45
|Група E
|ЕСТОНІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|2:5
|21:45
|Група E
|ЧЕХІЯ
|БІЛОРУСЬ
|1:0
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|САН-МАРИНО
|2:0
|21:45
|Група I
|УГОРЩИНА
|АНГЛІЯ
|0:4
|21:45
|Група I
|ПОЛЬЩА
|АЛБАНІЯ
|4:1
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|НІМЕЧЧИНА
|0:2
|21:45
|Група J
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|0:0
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|РУМУНІЯ
|0:2
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- До фінальної стадії ЧС-2022 вийдуть десять переможців груп та ще три команди, які подолають стадію стикових матчів.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.