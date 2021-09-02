Відбір на ЧС-2022: результати матчів 4-го туру

Поєдинки відбулися 1-го та 2 вересня.

У перший та другий дні осені були зіграні матчі 4-го туру європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року.

У середу, 1 вересня, збірна України провела виїзний поєдинок проти Казахстану. Гра відбулася на "Астана-Арені" в Нур-Султані і завершилася з рахунком 2:2.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. Раніше "синьо-жовті" зіграли внічию 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ Середа, 1 вересня 17:00 Група D КАЗАХСТАН УКРАЇНА 2:2 21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ АЗЕРБАЙДЖАН 2:1 21:45 Група A ПОРТУГАЛІЯ ІРЛАНДІЯ 2:1 21:45 Група D ФРАНЦІЯ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 1:1 21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ІЗРАЇЛЬ 0:4 21:45 Група F МОЛДОВА АВСТРІЯ 0:2 21:45 Група F ДАНІЯ ШОТЛАНДІЯ 2:0 21:45 Група G ЛАТВІЯ ГІБРАЛТАР 3:1 21:45 Група G НОРВЕГІЯ НІДЕРЛАНДИ 1:1 21:45 Група G ТУРЕЧЧИНА ЧОРНОГОРІЯ 2:2 21:45 Група H МАЛЬТА КІПР 3:0 21:45 Група H СЛОВЕНІЯ СЛОВАЧЧИНА 1:1 21:45 Група H РОСІЯ ХОРВАТІЯ 0:0 Четвер, 2 вересня 19:00 Група B ГРУЗІЯ КОСОВО 0:1 21:45 Група B ШВЕЦІЯ ІСПАНІЯ 2:1 21:45 Група C ЛИТВА ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 1:4 21:45 Група C ІТАЛІЯ БОЛГАРІЯ 1:1 21:45 Група E ЕСТОНІЯ БЕЛЬГІЯ 2:5 21:45 Група E ЧЕХІЯ БІЛОРУСЬ 1:0 21:45 Група I АНДОРРА САН-МАРИНО 2:0 21:45 Група I УГОРЩИНА АНГЛІЯ 0:4 21:45 Група I ПОЛЬЩА АЛБАНІЯ 4:1 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН НІМЕЧЧИНА 0:2 21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ВІРМЕНІЯ 0:0 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ РУМУНІЯ 0:2

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

До фінальної стадії ЧС-2022 вийдуть десять переможців груп та ще три команди, які подолають стадію стикових матчів.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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