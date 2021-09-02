Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Відбір на ЧС-2022: результати матчів 4-го туру

Відбір на ЧС-2022: результати матчів 4-го туру

Associated Press

Поєдинки відбулися 1-го та 2 вересня.

У перший та другий дні осені були зіграні матчі 4-го туру європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року.

У середу, 1 вересня, збірна України провела виїзний поєдинок проти Казахстану. Гра відбулася на "Астана-Арені" в Нур-Султані і завершилася з рахунком 2:2.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. Раніше "синьо-жовті" зіграли внічию 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Середа, 1 вересня
17:00 Група D КАЗАХСТАН   УКРАЇНА 2:2
21:45 Група A ЛЮКСЕМБУРГ   АЗЕРБАЙДЖАН 2:1
21:45 Група A ПОРТУГАЛІЯ   ІРЛАНДІЯ 2:1
21:45 Група D ФРАНЦІЯ   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 1:1
21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   ІЗРАЇЛЬ 0:4
21:45 Група F МОЛДОВА   АВСТРІЯ 0:2
21:45 Група F ДАНІЯ   ШОТЛАНДІЯ 2:0
21:45 Група G ЛАТВІЯ   ГІБРАЛТАР 3:1
21:45 Група G НОРВЕГІЯ   НІДЕРЛАНДИ 1:1
21:45 Група G ТУРЕЧЧИНА   ЧОРНОГОРІЯ 2:2
21:45 Група H МАЛЬТА   КІПР 3:0
21:45 Група H СЛОВЕНІЯ   СЛОВАЧЧИНА 1:1
21:45 Група H РОСІЯ   ХОРВАТІЯ 0:0
           
Четвер, 2 вересня
19:00 Група B ГРУЗІЯ   КОСОВО 0:1
21:45 Група B ШВЕЦІЯ   ІСПАНІЯ 2:1
21:45 Група C ЛИТВА   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 1:4
21:45 Група C ІТАЛІЯ   БОЛГАРІЯ 1:1
21:45 Група E ЕСТОНІЯ   БЕЛЬГІЯ 2:5
21:45 Група E ЧЕХІЯ   БІЛОРУСЬ 1:0
21:45 Група I АНДОРРА   САН-МАРИНО 2:0
21:45 Група I УГОРЩИНА   АНГЛІЯ 0:4
21:45 Група I ПОЛЬЩА   АЛБАНІЯ 4:1
21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   НІМЕЧЧИНА 0:2
21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   ВІРМЕНІЯ 0:0
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   РУМУНІЯ 0:2
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • До фінальної стадії ЧС-2022 вийдуть десять переможців груп та ще три команди, які подолають стадію стикових матчів.
  • Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
Наступна публікація