Не вистачило Довбика: збірна Іспанії сенсаційно програла Швеції у відборі ЧС-2022

Не вистачило Довбика: збірна Іспанії сенсаційно програла Швеції у відборі ЧС-2022

Несподіваний результат було зафіксовано в місті Сольна.

Збірна Іспанії зазнала поразки від національної команди Швеції в гостьовому матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні "Френдс Арена" в місті Сольна завершилася з рахунком 2:1 на користь скандинавів.

Команди обмінялися забитими м'ячами вже в дебюті поєдинку. Спочатку на 5-й хвилині гостей вперед вивів Карлос Солер. Але через хвилину Александер Ісак забив гол у відповідь.

Переможним м'ячем шведи відзначилися на 57-й хвилині. Віктор Клаессон отримав м'яч у межах карного майданчика "Червоної фурії" і вразив ближній кут її воріт.

Швеція очолює турнірну таблицю групи B відбору ЧС-2022, набравши 9 очок у трьох матчах.

В активі Іспанії сім балів після чотирьох ігор і 2-ге місце.

На Євро-2020 шведи дійшли до 1/8 фіналу, де в додатковий час поступилися збірній України з переможним голом Артема Довбика. Іспанці у півфіналі в серії пенальті програли майбутнім чемпіонам - італійцям.

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