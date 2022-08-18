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ТСН у соціальних мережах

Відбір на ЧС-2022

24 березня 2021 року - 29 березня 2022 рокувідбудеться європейська кваліфікація Чемпіонату світу-2022. У ній візьмуть участь 55 збірних УЄФА, які поборються за 13 путівок на мундіаль.

Формат європейського відбору на ЧС-2022

До фінальної стадії ЧС-2022 вийдуть десять переможців груп та ще три команди, які подолають стадію стикових матчів.

Стикові матчі будуть зіграні 24, 25, 28, 29 березня 2022 року. В них гратимуть десять володарів других місць і два найкращих переможці груп Ліги націй УЄФА-2020/21 (за рейтингом Ліги націй), які не вийшли на мундіаль напряму і не отримали путівку в "стики" за підсумками відбіркового турніру.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду, всі групи

Група А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн

Коли фінальний турнір ЧС-2022

Вперше в історії мундіаль відбудеться взимку. Фінальний турнір ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада  - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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