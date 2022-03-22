Стикові матчі ЧС-2022: розклад і результати

Поєдинок збірної Україна проти шотландців перенесено на червень.
24 та 29 березня 2022 року відбудуться матчі плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Всього в європейському відборі розігрується 13 путівок на планетарну першість, десять з яких вже знайшли своїх господарів. Переможці груп європейської кваліфікації напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022.
Ще три путівки на мунідаль отримають переможці двораундового плейоф, у якому здобула право позмагатися і збірна України. Плейоф складається з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь.
За результатами жеребкування першим суперником українців у плейоф стала Шотландія. Поєдинок був запланований на 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, однак після вторгнення російських окупантів на територію України гру перенесли на червень.
Тоді ж повинен відбутися і матч між переможцями пар Шотландія - Україна та Уельс - Австрія, де й визначиться доля путівки на ЧС-2022.
Через розв'язану в Україні війну збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Польща автоматично вийшла до фіналу плейоф, в якому зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.
- ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 1 квітня 2022 року.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|Стикові матчі
|ПІВФІНАЛИ
|Четвер, 24 березня
|ШОТЛАНДІЯ
|перенесено
|УКРАЇНА
|21:45
|УЕЛЬС
|_:_
|АВСТРІЯ
|21:45
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|ЧЕХІЯ
|21:45
|ІТАЛІЯ
|_:_
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|21:45
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|ТУРЕЧЧИНА
|ФІНАЛИ
|Вівторок, 29 березня
|УЕЛЬС / АВСТРІЯ
|перенесено
|ШОТЛАНДІЯ / УКРАЇНА
|21:45
|ПОЛЬЩА
|_:_
|ШВЕЦІЯ / ЧЕХІЯ
|21:45
|ПОРТУГАЛІЯ / ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|ІТАЛІЯ / ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ