Українка Магучіх виборола "золото" на етапі Діамантової ліги у Марокко

У неділю, 5 червня, завершився четвертий етап Діамантової ліги у Марокко, де українки успішно виступили у секторі стрибків у висоту.
Українка Ярослава Магучіх, яка претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи, здобула золоту медаль.
Спортсменка стрибнула на 1,96 метрів.
"Срібло" вдалося виграти Ірині Геращенко з результатом 1,93 м. Юлія Левченко показала 7-й результат.
Для Ярослави це друге золото у сезоні. Минулого місяця Магучіх стала також переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині.
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