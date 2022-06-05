Український легкоатлет з особистим рекордом переміг на турнірі в Іспанії

Збірна України з легкої атлетики виборола три нагороди на турнірі, який відбувся в іспанській Андухарі.

Український легкоатлет Роман Кокошко виграв золото у штовханні ядра. У п'ятій спробі він показав результат 20 метрів та 71 сантиметр. Це особистий рекорд українця.

Катерина Табашник змагалася у стрибках у висоту, де посіла друге місце (1.81). З рекордом турніру перемогла Марисабель Сенью з Домініканської Республікф (1.88).

Ще одна спорстсменка Анастасія Бризгіна взяла участь у бігу на 400 м та фінішувала третьою за 53.64 с. Найкращою стала Ліснейдіс Вейтіа (53.16).

Нагадаємо, що у неділю, 5 червня, збірна України завоювала ще дві медалі на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.

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