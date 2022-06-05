Щоб відбити Донбас, треба зайти на територію Росії – радник голови МВС

Щоб повернути Донбас, ЗСУ треба зайти на територію РФ. А такий захід може мати негативні міжнародні наслідки.

Відбивати Донбас набагато складніше, ніж, приміром, звільняти Херсон. Щоб повернути всю Донецьку та Луганську області, ЗСУ треба зайти на територію Росії. Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб.

Про це у своєму Telegrame написав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"А такий захід на території рф може мати негативні міжнародні наслідки для нас і втрату підтримки наших союзників", - каже Андрусів.

За його словами, суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки.

"До прикладу, брати Херсон тяжкими боями з стратегічної точки зору, немає жодного сенсу. Ми просто повернемо собі своє місто, ворог відійде подалі від Херсона, але все одно створюватиме нам багато проблем. Для російської армії загрозливою ситуацією буде, якщо ми візьмемо Нову Каховку, бо стратегічна цінність цього міста дуже велика", - написав він.



Андрусів зауважив, що ворог знає про всі ці точки та добре там обороняється: "Бо коли захоплюється така стратегічна точка, то починає формуватися на цій території плацдарм, який створює географічну перевагу. Туди стягуються війська, підвозяться боєприпаси і з цього плацдарму визначається точка удару. Але зрозуміло, що ворог так само починає атакувати, проводить артилерійську підготовку, наносить удари ще в процесі нашого висування. Й тому, за таких умов ми зазнаємо значних втрат і жертв. Ключову роль у таких штурмах відіграє виключно наявність озброєння".



"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше це будемо робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Достатньо нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і Новою Каховкою, або зі сторони Енергодара, і таким чином візьмемо російські війська в оточення та відріжемо їх від постачань з Криму. У них не буде потужності й сил вибивати нас, тож їм краще буде відступити", - написав він.

Нагадаємо, ситуація у Сєвєродонецьку, який так хочуть окупувати російські військові, залишається складною.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Путін віддав генералу російської армії Дворнікову два накази, які потрібно виконати до 10 червня. Це або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

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