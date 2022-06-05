"Військові до останнього сподівались, що РФ піде в наступ тільки через Донбас" - генерал

"Військові до останнього сподівались, що РФ піде в наступ тільки через Донбас" - генерал

Військові до останнього сподівалися, що Росія розпочне свої активні бойові дії з тимчасово окупованої території Донбасу. Сили ООС були готові до нападу ворога.

ЗСУ також були готові до того, що активні бойові дії розпочнуться і на північному напрямку.

Про це заявив бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", якого цитує Генштаб.

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"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей. Знову ж таки – маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань "Л/ДНР" основною частиною прикомандированих, добровольців, найманців, і трошки розбавляючи регулярними своїми військами можливо при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації. Можливо.До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого”, - сказав він.

Красильников запевняє, що перехід до активних бойових дій не був для ОТУ "Північ" несподіваним.

Військові, за його словами, "перебували в тонусі", частини і підрозділи - на бойових позиціях, артилерія була в районах очікування.

Нагадаємо, керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Володимир Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Російський диктатор ухвалив рішення особисто і ніхто особливого впливу на це не мав.

"В день початку війни він (Путін - ред.) особисто вивів на зв'язок командувачів всіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії", - сказав очільник ГУР.

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