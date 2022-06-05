Окупанти все ще можуть захопити Сєвєродонецьк – ISW

Окупанти все ще можуть захопити Сєвєродонецьк – ISW

Російські військові намагаються взяти населений пункт під повний контроль. Бої тривають.

ЗСУ успішно гальмують російські спроби оточити українські позиції на Луганщині та штурм окупантів у Сєвєродонецьку. Українська оборона на сході України залишається ефективною.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, просування російських військ на місто та ширші операції з його оточення залишаються повільними, зазначили аналітики.

За даними ISW, російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Нагадаємо, Сєвєродонецький напрямок став одним з напрямків на Донбасі, де російські окупанти зосередили свої зусилля. Ворог посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої, повідомили у Генштабі.

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