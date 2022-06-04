Церковний календар на 5 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 5 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 5 червня в церковному календарі

5 червня вшановують пам’ять святого Михаїла та преподобної Євфросинії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 5 червня — день пам’яті святого Михаїла та преподобної Євфросинії

У неділю, 5 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Михаїла та преподобної Євфросинії.

Святий Михаїл відрізнявся ангельським чистим та праведним життям з досконалими ділами. З дитинства він виховувався у повазі до Бога, а тому в юні роки вирішив присвятити себе його служінню. Прийняв чернече життя разом з Теофілактом Никодимійським під час правління святійшого патріарха Тарасія. Останній і послав їх до монастиря, який розташовувався біля гирла Євксінського Понта. Там Михаїл досягнув багато чого в своєму чернечому житті, адже безперестанку молився і восхваляв Господа.

Якось сталося таке чудо. Був дуже спекотний день, аж всі довкола знемагали від спраги. Помолився Михаїл до Бога і в посудині мідній почала з'являтися прохолодна вода на потребу.

Церковний календар на 5 червня: відео

Народні прикмети

Якщо 5 червня вже з'явилося багато оводів - до гарного врожаю огірків.

Рясно квітне горобина - буде багато конопель.

Рясно квітне глід - буде сувора зима.

Жваво літають жуки - день буде теплим і сонячним.

Що не можна робити 5 червня