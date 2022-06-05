Вибухи в Україні: дісталося Броварам та Краматорську

Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях.

Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до Броварів.

Про це інформує очільник міста Ігор Сапожко у повідомленні у Facebook.

"Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає. Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях", - написав він.

Також стався нічний авіаракетний удар по Краматорську.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

""«Звільняють» нас від промисловості. За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше очільник Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці України.

"Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.

У більшості областей України триває повітряна тривога.

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