Церковный календарь на 5 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 5 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 5 июня в церковном календаре

5 июня чтят память святого Михаила и преподобной Евфросинии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 5 июня – день памяти святого Михаила и преподобной Евфросинии.

В воскресенье, 5 июня 2022 года, церковь чтит память святого Михаила и преподобной Евфросинии.

Святой Михаил отличался ангельской чистой и праведной жизнью с совершенными делами. С детства он воспитывался в уважении к Богу, поэтому в юные годы решил посвятить себя его служению. Принял монашескую жизнь вместе с Теофилактом Никодимийским во время правления святейшего патриарха Тарасия. Последний и послал их в монастырь, который располагался у устья Евксинского Понта. Там Михаил добился многого в своей монашеской жизни, ведь непрестанно молился и восхвалял Господа.

Однажды случилось такое чудо. Был очень жаркий день, так что все вокруг изнывали от жажды. Помолился Михаил к Богу и в медном сосуде начала появляться прохладная вода на нужду.

Церковный календарь на 5 июня: видео

Народные приметы

Если 5 июня уже появилось много оводов – к хорошему урожаю огурцов.

Обильно цветет рябина – будет много конопли.

Обильно цветет боярышник – будет суровая зима.

Живо летают жуки – день будет теплым и солнечным.

Что нельзя делать 5 июня