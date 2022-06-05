"Була пропаганда і немає": у "ДНР" через обстріли окупантів не працює телебачення

"Була пропаганда і немає": у "ДНР" через обстріли окупантів не працює телебачення

У Донецьку та окупованій частині області більше не працює пропагандистське телебачення.

А все тому, що російські військові обстріляли мирних мешканців та хотіли звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Утім, все пішло не за планом. Після обстрілів російських військових жителі тимчасово окупованих територій Донецької області залишилися без пропагандистського телебачення.

"Від сьогодні в Донецьку та окупованої частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда і немає пропаганди. Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах "мирних мешканців". Такий собі постріл вже не в ногу, а обережно в мозок російсько-донецької пропаганди", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, російські військові не залишають спроб вести наступ на Донбасі з метою захопити Луганську та Донецьку області, однак зазнають суттєвих втрат. Зокрема, на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов'янськ та Лисичанськ.

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